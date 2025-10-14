Il Maestro Fabio Barnaba e le “Strings Angels” incantano al Concerto Inaugurale della X Stagione Concertistica “Città di Corigliano Rossano”

Corigliano Rossano (CS) – Un avvio in grande stile ha segnato domenica 12 ottobre l’inaugurazione della decima edizione della Stagione Concertistica “Città di Corigliano Rossano”. La magnifica cornice del Castello Ducale di Corigliano ha ospitato un concerto d’autore che ha visto protagonisti il Maestro Fabio Barnaba al pianoforte e l’ensemble d’archi le “Strings Angels”.

La manifestazione, promossa dall’Istituto Musicale Chopin in stretta collaborazione con il Conservatorio di Musica Giovanni Paisiello e il Comune di Corigliano Rossano, ha confermato la sua vocazione per l’eccellenza musicale sotto la direzione artistica del Maestro Giorgio Luzzi.

Ad aprire la nuova rassegna è stata la fusione di talento tra il compositore e pianista Barnaba e il quartetto d’archi, composto da Angela Cagnazzo e Ilaria Maggi ai violini, Chiara Blandanamura alla Viola e Paola Simeone al violoncello. La performance, di eccezionale livello tecnico ed emotivo, ha letteralmente deliziato l’attentissimo pubblico.

Il programma musicale è stato concepito come un vero e proprio “viaggio simbolico tra le onde della musica e della creatività”. La musica originale di Barnaba si è alternata con arrangiamenti raffinati di colonne sonore e brani di musica classica moderna. Il Maestro ha eseguito composizioni tratte dai suoi album, come “Atlantide 1 e 2, Iperuranio”, e toccanti omaggi come “Sakamoto hero”. Il repertorio ha incluso anche arrangiamenti per pianoforte e quartetto d’archi di brani iconici di compositori come Ennio Morricone (“Playing love”), Ryuichi Sakamoto (“The Last Emperor”, “Nuovo cinema Paradiso”) e Hans Zimmer.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Direttore Artistico, Maestro Giorgio Luzzi, che ha sottolineato il duplice significato dell’evento: «Questo è un anno importante per il nostro Istituto: festeggiamo i vent’anni di formazione e avviamento di giovani musicisti e talenti nel mondo della musica. Inoltre, abbiamo dato il via alla decima edizione di una manifestazione che, grazie al connubio vincente creato con il Conservatorio Paisiello, ha portato in questi anni nel nostro territorio artisti e concerti unici!».

Il Maestro Luzzi ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla perfetta riuscita della serata: dal Conservatorio Giovanni Paisiello, al Comune di Corigliano Rossano, alle varie associazioni locali e, in particolare, agli imprenditori del territorio che, credendo nel progetto, hanno permesso la realizzazione di concerti di così alto calibro. Un ringraziamento speciale è andato, infine, al numeroso pubblico che con la sua presenza costante incoraggia a proseguire.

La Stagione Concertistica “Città di Corigliano Rossano” prosegue: il secondo appuntamento è in programma domenica 26 ottobre, sempre ospitato nella suggestiva cornice del Castello Ducale.