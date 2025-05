Il maestro Salvatore Ravese partecipa alle tappe della Coppa Italia di Gelateria organizzata dall’AIG non solo come gelatiere, ma come esploratore del gusto e delle culture locali.

Un’esperienza che gli ha permesso di conoscere territori nuovi spesso nascosti, e di raccontarne le storie attraverso il suo gelato.

In ogni tappa ha portato con se non solo le sue ricette, ma i valori e le tradizioni gastronomiche che gli appartengono.

Perché fare gelato per Salvatore Ravese è un atto culturale prima ancora che artigianale.

Il maestro ringrazia di cuore la nuova presidenza, l’amministrazione dell’AIG – Associazione Italiana Gelatieri e tutto il Team Costantini per aver reso possibile questa bellissima avventura.

Un arrivederci ad ottobre per le prossime tappe : Calabria, sicilia e Campania.