Il mare come motore dell’Economia regionale: ecco il Forum di Assonautica a Belvedere Marittimo

Lo scorso fine settimana, Belvedere Marittimo ha ospitato il Forum regionale sull’economia del Mare, promosso da Assonautica Cosenza.

L’evento, con la partrnership di AIAS Nazionale e l’Amministrazione Comunale di Belvedere Matittimo, ha riunito oltre 30 illustri relatori provenienti da diverse aree di interesse, per discutere i “Punti Cardinali del Terzo Millennio”: inclusione, territorio, sport, turismo, sostenibilità, ambiente, legalità e ricerca.

Il forum ha rappresentato un importante momento di confronto e riflessione sull’economia del mare e su tutte le filiere afferenti alla stessa, con particolare attenzione alle tematiche che stanno caratterizzando il mood dell’anno Giubilare, ovvero, inclusione e sostenibilità.

Tra le numerose attività proposte, particolare attenzione hanno destato le sessioni di mototerapia, subacquea, vela, sup, kite tutte adeguate per persone diversamente abili, poi ancora attività in spiaggia con il torneo di beach volley, clown terapia, mostra permanente di fotografia Subacquea a cura del campione del Mondo di fotografia subacquea , Francesco sesso.

Queste attività hanno dimostrato, realmente, come lo sport e le attività collegate alla risorsa mare possano essere strumenti di inclusione e integrazione, offrendo opportunità di partecipazione e di crescita per persone di tutte le abilità.

Gli illustri relatori hanno discusso delle opportunità e delle sfide che il mare offre all’economia locale e regionale, sottolineando l’importanza di una gestione sostenibile delle risorse marine e della promozione del turismo sostenibile.

Il mare rappresenta, pertanto, una risorsa fondamentale per l’economia Regionale, offrendo opportunità di sviluppo nel settore della pesca, del turismo nautico e diportistico, dei servizi, della cantieristica, della ricettività e della ristorazione.

Diventa fondamentale, allora, la gestione di questa risorse in modo responsabile, soprattutto per garantire la conservazione e la fruibilità alle generazioni future attraverso uno “sfruttamento” sostenibile.

“Assonautica Cosenza”, dichara il Presidente Domenico Nigro Imperiale, “ha dimostrato con questo Forum la capacità di aggregazione dei cosiddetti stakeholders mettendo in rete, ai massimi livelli e ciascuno per le proprie competenze, coloro i quali possano dare il giusto valore ed un grande contributo a tutte filiere che afferiscono all’Economia del Mare”.

Assonautica, ricorda il Presidente, “rappresenta gli interessi degli operatori dell’economia del mare ed in particolare del settore nautico ed ha fatto si che l’ evento fosse, non solo un momento di confronto e riflessione ma anche un’occasione per promuovere lo sviluppo e la crescita Regionale”.

I partecipanti hanno avuto l’opportunità di discutere e confrontarsi sulle tematiche più importanti del settore, e di creare nuovi spunti ed opportunità di collaborazione e di sviluppo.

“Avere la Presenza del Procuratore capo di Paola, Domenico Fiordalisi, del Presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri, il Sindaco di Belvedere, Vincenzo Cascini, della Presidente del Consiglio , Maria Rachele Felicetti, del Presidente dell’AIAS Nazionale, Salvatore Nicitra, del Presidente del CONI Calabria, Tino Scopelliti, il Presidente dei Parchi Marini della Calabria, Raffaele Greco, il Dirigente generale dipartimento Ambiente Regione Calabria, Salvatore Siviglia, Università della Calabria con Mario Maiolo e Giovan Battista Trebisacce, la dirigente USR Calabria, Loredana Giannicola, rappresentanze del mondo Sportivo come la campionessa olimpica di tiro con l’arco, Vincenza Petrilli, giovane esperto sulla transizione energetica marittima, Claudio Algieri, Presidenti di Associazioni come la sezione di Praia della Lega Navale Italiana , Nemo di Cosenza, gruppo subacqueo Paolano e Hardwave dalla Puglia , testimonianze da remoto dalla Europarlamentare Giusy Princi e dal famoso Manager Lucio Presta”, afferma il Presidente, “è stato un momento di grande orgoglio ma allo stesso tempo di grande responsabilità. Ringrazio infinitamente tutti i relatori per il prezioso contibuto.

Sono certo, conclude il Presidente, che questo evento rappresenterà un punto di partenza per future iniziative e progetti che possano valorizzare le risorse marine e promuovere lo sviluppo economico ,sociale e culturale dell’intero territorio Regionale.

La collaborazione tra Assonautica Cosenza e gli altri protagonisti del settore sarà fondamentale per raggiungere tali obiettivi e tracciare le nuove rotte per un Terzo Millennio sostenibile”.