Il Ministero della Cultura promuove il Percorso Serembiano di San Cosmo Albanese

Nel corso di una partecipata conferenza, l’Amministrazione comunale di San Cosmo Albanese, beneficiaria di un contributo concesso dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura nell’ambito del Fondo Nazionale per la Rievocazione Storica, ha presentato agli organi di stampa il progetto culturale “Rievocazione Storica del Percorso Serembiano – Personaggi e scene: E si fjuturez e le vej mbë qish e bënej hje… E come farfalla leggera entrava in chiesa spargendo bellezza”, che prenderà il via la prossima domenica 14 dicembre, con un evento che celebrerà il poeta romantico Giuseppe Serembe, coinvolgendo fattivamente le associazioni e la comunità sancosmitana, dove il borgo arbëresh si trasformerà in un palcoscenico diffuso, un luogo sospeso tra memoria e poesia, dove le vie, le piazze e i vicoli diverranno trama viva di una narrazione collettiva.

La conferenza stampa di presentazione della speciale giornata celebrativa, tenutasi nella Sala Giunta del Comune, coordinata dal giornalista Valerio Caparelli, è stata presieduta dal Sindaco Damiano Baffa e dall’ideatore del progetto di rivalutazione del Percorso, Papas Giuseppe Barrale.

Ad affiancare nella presentazione i maggiori sostenitori del progetto, illustrando i distintivi contenuti tecnici e gli aspetti culturali identitari che hanno determinato con successo il finanziamento e una speciale approvazione da parte del Ministero, sono intervenute Tina Guglielmello, esperta Project Manager, e Alessandra Bua, avvocato dirigente del Comune di San Cosmo Albanese.

È stato poi l’avvocato sancosmitano Salvatore Mondera ad illustrare il programma della giornata celebrativa di domenica 14 dicembre, che prenderà il via alle ore 14.30 con un corteo che partirà da Piazza Santuario per proseguire lungo le vie del centro storico, attraversando i luoghi simbolici legati alla memoria di Zef Serembe, con scene teatrali dedicate alla sua vita, ai personaggi del mondo poetico arbëresh e al rapporto con la tradizione.

La rievocazione storica teatrale itinerante si concluderà in Piazza della Libertà, dove è installato il busto artistico del poeta arbëresh.

Il corteo e tutti gli altri elementi artistici saranno composti da figuranti in costume storico e da realtà associative territoriali, rappresentate da: Pro Loco di San Cosmo Albanese; Lule Lule; Gli Smemorati; Rione Bivio; Santi Anargiri ODV; Banda Musicale San Cosmo Albanese.

Alle ore 18.00, presso l’Auditorium Comunale, si svolgerà invece il convegno di approfondimento su “Giuseppe Serembe e il Romanticismo arbëresh”, con gli illuminanti interventi del Prof. Vincenzo Belmonte, grande conoscitore delle opere del poeta, nonché ispiratore e ideatore del Percorso Serembiano, e di Francesco Altimari, Professore Ordinario di Lingua e Letteratura Albanese presso l’Università degli Studi della Calabria.

Due illustri studiosi ed esperti che analizzeranno il valore letterario e identitario del poeta, unendo la ricerca accademica alla memoria popolare, e che offriranno ai presenti un momento di riflessione e confronto.

L’importante evento culturale, moderato dal giornalista Valerio Caparelli, si aprirà con i saluti introduttivi del Sindaco di San Cosmo Albanese, Damiano Baffa, del Rettore del Santuario Diocesano dei Santi Medici, Cosma e Damiano, Don Giuseppe Barrale, e della direttrice artistica del percorso, Tina Guglielmello.

Tra le autorità e gli ospiti speciali, saranno presenti al convegno: il Commissario della Fondazione Arbëreshe di Calabria, Ernesto Madeo; il Sindaco di Mirditë, Albert Melyshi, città albanese gemellata con San Cosmo Albanese; il Capo Missione della Repubblica del Kosovo presso la Santa Sede, Vehbi Miftari; l’Ambasciatrice della Repubblica di Albania presso la Santa Sede, Majlinda Frangaj; la Console Onoraria d’Albania in Calabria, Anna Madeo; l’Assessore regionale all’Inclusione Sociale, Pasqualina Straface; l’Assessore alle Minoranze Linguistiche, Gianluca Gallo.

Il progetto sul Percorso del “poeta errante”, come viene appellato e ricordato Giuseppe Serembe, ha come scopo principale quello di diventare un appuntamento annuale, capace di rafforzare la memoria collettiva e di promuovere il patrimonio culturale arbëresh.