Il Ministro del Lavoro Calderone in visita a Reggio Calabria

Reggio Calabria, 25 settembre 2025 – Il Ministro del Lavoro Maria Calderone ha visitato la sede dell’ARPAL Calabria a Reggio Calabria per un confronto diretto con i responsabili dell’Agenzia Regionale.

Lo scopo dell’incontro era valutare l’applicazione di nuovi strumenti ministeriali presso i centri per l’impiego al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro a sostegno dell’occupazione e delle migliorie dei servizi ai cittadini.

Particolare attenzione da parte del Ministro è stata riservata ai giovani e alla loro introduzione nel mondo del lavoro: grazie all’assistente virtuale AppLi, disponibile sul sito web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, essi potranno svolgere un vero e proprio colloquio che li accompagnerà non solo a riscoprire le loro aspirazioni e i loro talenti, quanto anche a percorsi di formazioni e alla tipologia di lavoro che meglio gli si addice.

“E’ un progetto importantissimo che fa parte della nostra strategia per coinvolgere e portare al lavoro e all’attivazione i giovani NEET” – dichiara Calderone esprimendo inoltre particolare soddisfazione per l’aumento del tasso di occupazione definendolo il “piu alto di sempre”.

“I giovani e le donne – sottolinea il Ministro – sono ogni anche molto piu attivi e presenti nel mondo del lavoro. La Calabria, tra le regioni del Sud è sicuramente quelle che ha le performance migliori. Cresce l’occupazione in generale, cresce l’occupazione giovanile, cresce l’occupazione femminile, piu di quella giovanile. La fine della stagione dei sussidi ha portato una giusta attenzione e una caratterizzazione sul lavoro che costruisce il benessere e il progresso dei territori”.