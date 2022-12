Il Ministro Salvini sblocca le opere strategiche e avvia il Ponte dello Stretto

Condividi

0 shares Share

Tweet

Email

Print

Grande attivismo e concretezza di Matteo Salvini che non solo sta operando con celerità per posare la prima pietra per la costruzione del Ponte sullo Stretto, ma si è attivato per i lavori di completamento della SS 106.

Dopo oltre un trentennio di parole e chiacchere finalmente sembra la volta buona per posare, veramente, la prima pietra: in poco più di un mese sono stati fatti passi da gigante per rimettere in bonis la società e procedere, quindi, a tutte le attività successive per rendere realizzabile l’opera.

Un momento di grande importanza per il collegamento tra la Calabria e la Sicilia, tra l’Europa e i paesi del Mediterraneo. Così come di grande rilevanza è lo “sblocca incompiute” che prevede anche l’accelerazione dei cantieri e quindi la fattiva possibile realizzazione di tante opere come la nota SS. 106 che finalmente potrà vedere la luce della sua attuazione e completamento.

L’approvazione del nuovo Codice degli Appalti è sicuramente un elemento di grande novità che consentirà una nuova visione delle opere da realizzare e comunque una celerità che prima non era prevista. Ma la volontà di realizzare quanto fermo da anni è tale che il Ministro Salvini non ha escluso anche delle leggi speciali come quella per il Ponte Morandi.

Finalmente, posizioni e parole chiare che lasciano presagire uno sviluppo reale e che sino a qualche settimana fa era solo una speranza coltivata e promessa in vanamente per moltissimi anni.