Il mito di Prometeo e la moneta di Esculapio negli Incontri d’Autunno al MArRC.

Tornano gli appuntamenti al MArRC per il ciclo degli “Incontri d’Autunno”: domani giovedì 17 ottobre alle ore 17:00, con il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, la conferenza dal tema: “Prometeo incatenato di Eschilo. Il titano punito per il dono all’uomo della speranza e del futuro”, moderata da Loreley Rosita Borruto, presidente del CIS Calabria.

La prof.ssa Paola Radici Colace, ordinario di Filologia Classica all’Università degli Studi di Messina, nonché presidente onorario e direttore scientifico del CIS Calabria, guiderà il pubblico alla scoperta di una delle più importanti tragedie di Eschilo dedicata al titano Prometeo.

«Il mito di Prometeo si intreccia nell’epoca moderna con i pericoli della rivoluzione tecnologica e delle scoperte scientifiche, che ci fanno domandare se non sia il caso di porre uno stop e fermarsi prima che sia troppo tardi- dichiara la Prof.ssa Paola Radici Colace.

E la cronaca sembra dare ragione del pericolo insito nell’eccessiva esuberanza di una intelligenza poietica: è il caso della bomba atomica; è il caso dell’algoritmo così potente da essere capace di creare fake news o spam assolutamente credibili, tanto da indurre chi lo ha creato, OpenAi, a non rilasciarlo nell’infosfera- conclude».

Si proseguirà venerdì 18 ottobre in sala conferenze alle ore 17:00, per l’incontro “La moneta di Esculapio e le acque termali reggine” a cura dell’Associazione Amici del Museo.

Ad introdurre l’incontro sarà Francesco Arillotta, presidente dell’Associazione, che alternerà la discussione sull’iconografia di Esculapio e sulle acque termali con il prof. Benedetto Carroccio, docente in numismatica presso l’Università della Calabria.

«Gli Incontri d’Autunno sono un’ottima iniziativa per mettere in contatto ed in sinergia associazioni ed istituzioni operanti sul territorio – dichiara il direttore del Museo, Carmelo Malacrino. Ringrazio il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e l’Associazione Amici del Museo per le solide collaborazioni attuate nel corso degli anni con il Museo e che continuano ancora con interessanti attività».

Ci sarà tempo fino al 20 di novembre, domenica, per visitare la mostra “L’età degli Eroi. La Magna Grecia e i Bronzi di Riace”; prorogate anche le esposizioni “Il vaso sui vasi. Capolavori dal Museo Jatta di Ruvo di Puglia” e “Oltre l’emergenza. Attività e restauri dopo l’alluvione del 2018”, al livello E del MArRC.

Lungo la monumentale scalinata progettata da Marcello Piacentini sarà anche possibile ammirare la mostra fotografica “I Bronzi di Riace. Un percorso per immagini”, con foto di Luigi Spina.

Al museo si accede dal martedì alla domenica con orario continuato dalle 9:00 alle 20:00 (ultimo ingresso alle 19:30).

L’ingresso è gratuito per bambini e ragazzi fino ai 18 anni. Da 18 a 25 anni il biglietto d’ingresso è ridotto a 2 euro.

È fortemente consigliato l’uso della mascherina chirurgica.