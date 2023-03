Il modello Gioia Tauro tra portualità e professioni marittime, Versace all’Istituto Severi

Se si vuole provare a trattenere le risorse che passano insieme alle portacontainer, bisogna creare un’infrastruttura che oggi non c’è».

«Se vogliamo debellare la mafia ha detto non possiamo che puntare sull’unica speranza che è la cultura, partendo dalle istituzioni scolastiche cui è mancato, spesso, il giusto supporto».

Dopo aver ringraziato la Prefettura e le forze armate per il lavoro di coronamento nelle fasi di supporto e soccorso in mare dei migranti, il sindaco metropolitano facente funzioni ha ringraziato il presidente dell’Autorità portuale, Andrea Agostinelli per «la strategia rivolta a creare una sinergia fra il Porto, la città di Gioia Tauro e la Calabria più in generale».

Infine, Carmelo Versace ha accolto con favore la pubblicazione del libro “Andata in Porto”, opera di Pino Soriero, fra i relatori dell’iniziativa al “Severi”, che «continua a darci un contributo fattivo, tecnico e non solo politico rispetto alla visione della portualità e del soccorso marittimo».