Il Monopoli espugna il Granillo, i Pugliesi in superiorità numerica vincono per 0-2

Nel big match della 29ª giornata del campionato di Serie C Girone C, il Monopoli dell’ex Beppe Scienza, sbanca il Granillo vincendo per 0-2 davanti a 12.046 spettatori. I pugliesi passano con i gol di Salvemini e Piccinni. Dopo un primo tempo equilibrato ma molto spigoloso, nella seconda frazione di gioco, al 55′ De Rose già ammonito si fa espellere per doppio giallo. Episodio che incide negli equilibri del match e amaranto che vengono colpiti al 72’dal neo entrato Salvemini dopo un palo colpito dal compagno Fella. Al 87′ arriva il raddoppio del Monopoli, svarione difensivo degli amaranto e Piccinni si avventa su una palla vagante insaccando alle spalle di Guarna.

Il tabellino della gara:

SERIE C GIRONE C, 29ª GIORNATA

REGGINA-MONOPOLI 0-2

Marcatori: 72′ Salvemini, 87′ Piccinni.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Blondett (77′ Sarao), Gasparetto, Marchi (64′ Rossi); Garufo, De Rose, Bianchi, Rubin (64′ Rolando); Sounas (46′ Doumbia); Rivas, Denis (60′ Nielsen). A disposizione: Farroni, Liotti, Loiacono, Mastour, Paolucci, Bellomo, Reginaldo. Allenatore: Toscano.

Monopoli (3-5-2): Menegatti; Rota, De Franco, Mercadante; Hadzsiomanovic (70′ Tazzer), Carriero (86′ Tsonev), Giorno (80′ Pecorini), Piccinni, Donnarumma; Fella, Cuppone (70′ Salvemini). A disposizione: Antonino, Bozzi, Tsonev, Maestrelli, Antonacci, Tuttisanti, Mariano, Nanni, Jefferson. Allenatore: Scienza.

Arbitro: Marco D’Ascanio di Ancona (Davide Moro di Schio e Alberto Zampese di Bassano del Grappa).