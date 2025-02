Il Movimento 5 Stelle correrà alle amministrative di Scalea

di Nicoletta Toselli

Scalea, 05 febbraio 2025 – Il Movimento 5 Stelle annuncia la sua partecipazione alle prossime elezioni amministrative di Scalea, previste per la primavera. L’annuncio è stato dato sabato 1° febbraio dalla coordinatrice regionale e deputata Anna Laura Orrico, nel corso di una riunione – si legge in una nota – che ha visto una grande partecipazione da parte degli attivisti locali, organizzata dal “costituendo gruppo territoriale” del Movimento. All’incontro, che si è svolto nella cittadina tirrenica, hanno preso parte anche la deputata Elisa Scutellà, il consigliere regionale Davide Tavernise e il coordinatore provinciale Giuseppe Giorno, che ha moderato i lavori. Durante l’incontro, in apertura, è stata ricordata la figura di Carmine Filiberti, recentemente scomparso, che poco prima della sua morte era stato eletto rappresentante del gruppo territoriale. Un momento di grande commozione che ha segnato l’inizio del dibattito. Il confronto si è concentrato su alcune delle questioni principali che interessano la comunità di Scalea, tra cui sanità, infrastrutture, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e le attività organizzative del Movimento sui territori. I temi sollevati sono stati considerati cruciali per il futuro della cittadina, e hanno alimentato un dibattito intenso e costruttivo. Dalla riunione è emersa chiaramente la volontà degli attivisti di Scalea di partecipare alle elezioni amministrative, nonostante il contesto politico attuale non sia ancora del tutto definito. La situazione resta incerta, ma il Movimento 5 Stelle ha ribadito la propria determinazione a mettersi in gioco per il bene della comunità locale. Nei prossimi giorni sono previsti altri incontri pubblici per approfondire il dialogo con i cittadini e fare il punto sui temi da portare all’attenzione delle urne. Il Movimento 5 Stelle intende coinvolgere attivamente la popolazione nelle scelte future, con l’obiettivo di costruire un progetto partecipato che risponda alle esigenze della città. Con la speranza di portare un nuovo impulso alla vita amministrativa di Scalea, il Movimento si prepara a scendere in campo con una proposta concreta per il futuro della comunità.