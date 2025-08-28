Il Movimento No Ponte Calabria sostiene e rilancia l’iniziativa promossa dalle barche villesi, che si terrà venerdì 29 agosto alle ore 12:30 a Villa San Giovanni.

Un appuntamento dal mare e dalle spiagge per riaffermare, ancora una volta, che lo Stretto non si tocca.

Le barche partiranno dalla spiaggia adiacente a Piazzetta Calandruccio di Cannitello, per raggiungere la spiaggia di zona Cannone – Pezzo, proprio sotto l’intubata ferroviaria che rappresenta già oggi un monumento alla devastazione ambientale.

Lì le aspetteremo per costruire simbolicamente non un ponte di cemento e speculazione, ma un ponte di solidarietà e resistenza.

La voce che si leverà dal mare è quella di un territorio che rifiuta di essere sacrificato a un’opera inutile e distruttiva. Le ragioni delle barche e della comunità villese sono chiare: difendere il mare e la biodiversità dello Stretto, non svendere le coste a Eurolink e alle grandi imprese; respingere l’ennesima promessa di sviluppo che si

traduce in cementificazione, debito e precarietà; pretendere investimenti veri su strade, scuole, sanità e messa in sicurezza del territorio, anziché miliardi bruciati in un progetto che devasterebbe l’ambiente senza creare futuro.

Il Ponte sullo Stretto non è progresso, è saccheggio.

È l’ennesima cattedrale nel deserto calata dall’alto contro la volontà popolare.

Invitiamo dunque tutte e tutti a partecipare, a informare e a mobilitarsi. Solo così potremo difendere la nostra terra e il nostro mare.

No Ponte Calabria