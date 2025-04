Il Museo del Cedro aderisce alla Giornata nazionale del Made in Italy – 15 aprile 2025

In occasione dell’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci, il prossimo 15 aprile 2025 si celebra la Giornata nazionale del Made in Italy, istituita con la Legge Quadro per la Tutela del Made in Italy, al fine di valorizzare la creatività e l’eccellenza italiana in tutte le sue forme.

Il Museo del Cedro aderisce all’iniziativa, promuovendo una giornata speciale interamente dedicata al Cedro di Santa Maria del Cedro, frutto identitario della Riviera dei Cedri, recentemente riconosciuto tra le eccellenze italiane certificate, come prodotto a marchio DOP.

Sarà un’occasione per riscoprire, attraverso un’esperienza immersiva nei nostri spazi museali, la profonda connessione tra il patrimonio culturale italiano e questo agrume millenario.

Durante la giornata si alterneranno percorsi guidati e degustazioni, per offrire ai visitatori uno sguardo sul valore culturale, sociale e commerciale che il Cedro rappresenta nel più ampio contesto del Made in Italy.

Il museo sarà aperto dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:30.

Per ulteriori informazioni, o per prenotare la propria visita, è possibile contattare la segreteria organizzativa al numero 0985 42598 o scrivere una mail all’indirizzo museodelcedro@gmail.com.