Il Museo delle Culture del Mediterraneo verrà intitolato a Gianni Versace

«Il Museo delle Culture del Mediterraneo, progettato dall’archistar Zaha Hadid ed in fase di realizzazione, porterà il nome di Gianni Versace».

Lo ha annunciato il sindaco Giuseppe Falcomatà, nel corso del suo intervento alla presentazione della mostra “Gianni Versace. Terra Mater – Magna Graecia Roots Tribute”, l’evento che il Museo archeologico nazionale ha dedicato al grande stilista reggino e che, fino al prossimo 19 aprile, ospiterà abiti, accessori, arredi, bozzetti e immagini prodotti da uno dei più importanti designer della moda mondiale.

«Celebrare Gianni Versace a quasi 80 anni dalla sua nascita ha detto Falcomatà significa rendere onore ad una parte importante della storia della nostra città. E’ un riconoscimento a chi ha tradotto, in immagini e simboli, la grandezza dell’esistenza trimillenaria di Reggio Calabria.

Oltretutto, questo evento è l’occasione per riportare alla luce, alla conoscenza e alla piena godibilità del grande pubblico anche altri pezzi di identità reggina come la lastra in stucco della chiesa di Santa Maria in Theotokos di Terreti, esempi che raccontano quello che il territorio ha prodotto in termini culturali e artistici».

La mostra dedicata a Gianni Versace, per il sindaco Giuseppe Falcomatà, «deve essere l’occasione per ricordarci quanto il nostro futuro debba essere costruito partendo da chi è riuscito a fare grande la nostra Reggio».

«Per questo ha concluso il Museo delle Culture del Mediterraneo, in accordo con la famiglia, verrà intitolato a Gianni Versace. Credo che questo sia il più grande investimento nell’avvenire della città che si lega a una persona che, ancora oggi, fa scuola nel mondo sul piano della cultura, dello stile e dell’arte».

Curatori della mostra “Gianni Versace. Terra Mater – Magna Graecia Roots Tribute” sono Sabina Albano ed il direttore del museo, Fabrizio Sudano, che hanno illustrato un percorso espositivo capace di far dialogare l’incommensurabile genio dello stilista reggino con i Bronzi di Riace, i mosaici e i reperti della Magna Grecia custoditi al Marc, creando un ponte tra moda, arte e archeologia.

Partner dell’iniziativa, oltre a Ministero della Cultura, Città Metropolitana, Comune e Calabria Film Commission, è Atam, la società metropolitana di trasporto pubblico presente con il suo Ad, Giuseppe Basile – che ha serigrafato un proprio mezzo per rilanciare l’iniziativa e sottolineare la grandezza di Gianni Versace.