Il Natale dei quartieri Gebbione, Stadio, Ferrovieri Pescatori si accende con le iniziative della manifestazione “Allegria Festival – christmas edition”

Ritorna l’edizione Christmas della manifestazione artistica e culturale “Allegria Festival” organizzata e promossa dall’Associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte – APS”, con la direzione artistica di Giuseppe Mazzacuva e sostenuta dall’Avviso “Natale nel quartieri 2025-2026” del Comune di Reggio Calabria – POC_RC I.3.1.e.

Il programma avrà inizio dall’8 dicembre e proseguirà fino al 5 gennaio 2026 con tante iniziative artistiche, culturali e ricreative per grandi e piccini in diversi luoghi del quartiere di Gebbione, Stadio e Rione Ferrovieri (ex V circoscrizione).

L’obiettivo della manifestazione, come negli anni precedenti, è creare momenti di socializzazione e animare le periferie durante le festività natalizie coinvolgendo cittadini e turisti. Una programmazione variegata ad ingresso gratuito che coinvolge artisti locali e nazionali con proposte appositamente ideate per il periodo natalizio.

Tra le iniziative più rilevanti: l’evento “Sogno di Natale:

il viale Aldo Moro tra luci e magie” che si terrà il 13 dicembre, con l’apertura serale dei negozi, spettacoli e animazione, eventi gastronomici e mercatini per animare una delle vie commerciali più importanti della periferia sud;

l’evento culturale del 20 dicembre “Armonie di Natale al MAAF” dedicato al museo Alfonso Frangipane con l’apertura speciale serale dalle 18,00 in cui sarà possibile visitare la collezione museale e assistere ad un concerto di musica swing accompagnato da dolci natalizi;

la valorizzazione del “Parco giochi diffuso” nel quartiere Ferrovieri – Pescatori attraverso laboratori di rigenerazione urbana ed iniziative di animazione, giochi della tradizione e spettacoli natalizi dedicati ai più piccoli;

infine un’iniziativa di marketing e promozione con il concorso “La vetrina più bella del Natale” per promuovere la creatività e l’allestimento a tema natalizio delle vetrine degli esercizi commerciali presenti nei quartieri coinvolti.

La manifestazione è realizzata grazie al supporto di diversi partner culturali ed operativi del terzo settore, scuole, comitati ed esercizi commerciali del territorio che hanno aderito al progetto:

Liceo “T. Campanella – M. Preti – A. Frangipane”, Comitato di quartiere Ferrovieri – Pescatori, il Comitato di quartiere Stadio Sud – Gebbione, il Museo d’Arte “Alfonso Frangipane”, l’associazione culturale “Kalabria2001”, la cooperativa Cisme, l’associazione “Nonni in gamba”, la FITA Calabria, l’Associazione “Il Giardino di Morgana”, l’associazione “Lo scrigno di Giada odv” e l’associazione A.N.P.A.N.A.G.E.P.A..

Programma della manifestazione:

8-20 dicembre.

Concorso artistico “La vetrina più bella del Natale” rivolto agli esercizi commerciali del territorio.

-Via Ragusa e via A. Meduri. Laboratorio di rigenerazione urbana partecipata “Parco Giochi diffuso” condotto dai docenti del Liceo Artistico “Preti-Frangipane”.

13 dicembre – dalle 16 alle 22. Viale Aldo Moro. Gebbione

“Sogno di Natale : il viale Aldo Moro tra luci e magie”

Spettacoli di musica danza e artisti di strada, animazione per bambini, eventi enogastronomici, esposizioni, shopping con apertura straordinaria degli esercizi commerciali fino alle ore 22,00.

20 dicembre – ore 18. Museo d’arte “Alfonso Frangipane”.

“Armonie di Natale al MAAF” – Spettacolo di Bossa nova e Swing “Serena Lionetto Trio”, degustazione di dolci tipici natalizi e visita al percorso espositivo.

27 dicembre – ore 18. Bar Putortì, Quartiere Ferrovieri-Pescatori.

Crispellata natalizia con intrattenimento con i comici “Aldo al quadrato”.

28 dicembre dalle ore 10 alle 12 – Via A. Meduri “Parco giochi diffuso” – quartiere Ferrovieri – Pescatori. “La Magia del Natale”: animazione e giochi con l’associazione “L’Elefante” e presentazione della fiaba animata “Il sogno di Zuzù” di Filomena Malara.

4 gennaio – ore 18. Palestra Liceo Artistico “M. Preti – A. Frangipane”.

Tombolata Natalizia

4 gennaio – ore 10. Parco lineare sud.

Trekking urbano alla scoperta di miti e leggende a cura dell’associazione “Il Giardino di Morgana”

5 gennaio – ore 18. Piazza Leopoldo Trieste. Spettacolo di circo e arte di strada.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare le pagine social @calabriadietrolequinte, inviare un’e-mail a info@calabriadietrolequinte.it o consultare il sito www.calabriadietrolequinte.it