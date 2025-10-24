Il neuroscienziato Eugenio Barone, da Paola al palcoscenico mondiale della ricerca: a Pechino presenta uno studio innovativo sull’Alzheimer

di Nicoletta Toselli

Dalla Calabria alla Cina, nel segno della ricerca scientifica di frontiera. Eugenio Barone, neuroscienziato originario di Paola, è tra i protagonisti dell’International Neural Regeneration Symposium 2025 (INRS), in corso a Pechino. Davanti a una platea internazionale composta dai maggiori esperti nel campo della neurobiologia e della medicina rigenerativa, Barone ha presentato il suo intervento dal titolo “Metabolic alterations underlying brain resilience and pathogenesis in Alzheimer’s disease”, dedicato alle alterazioni metaboliche che influenzano la resilienza cerebrale e la patogenesi dell’Alzheimer.

Un contributo che si inserisce nel vasto panorama delle ricerche volte a comprendere i meccanismi neurodegenerativi e a individuare nuove strategie terapeutiche per una delle malattie più diffuse e complesse del nostro tempo.

“È un grande onore essere qui – ha dichiarato Barone – ringrazio i colleghi e gli organizzatori cinesi per la straordinaria ospitalità e per un evento capace di unire scienza di altissimo livello e calore umano. Questa esperienza mi ricorda quanto sia bello condividere la ricerca con il mondo, conoscere nuove culture e costruire ponti tra persone che credono nella scienza come motore di progresso”.

Parole che riflettono non solo l’emozione di un traguardo importante, ma anche la consapevolezza del lungo percorso che vi è dietro. “Nulla di tutto questo arriva per caso – ha sottolineato – è frutto di sacrifici, impegno e passione, quelle parti più intime e silenziose del nostro lavoro che raramente raccontiamo”.

Un ringraziamento speciale, poi, Barone lo ha rivolto al suo gruppo di ricerca: “Senza di loro nulla di questo sarebbe possibile. Da soli non si va da nessuna parte”.

Il successo di Eugenio Barone al simposio di Pechino rappresenta non solo un riconoscimento personale, ma anche un motivo d’orgoglio per la comunità scientifica italiana e per la sua città natale, Paola, che vede uno dei suoi figli più illustri contribuire, con competenza e dedizione, al progresso della conoscenza e alla speranza di nuove cure per l’Alzheimer.