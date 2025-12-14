Il Nucleo Cinofili UCSN – Zampe di Speranza in visita nei reparti pediatrici dell’ospedale Pugliese – Ciaccio

Il Nucleo Cinofili dell’UCSN Sezione della Calabria, capitanata dall’Addestratore ed Istruttore Nazionale Giancarlo Silipo, ha avuto l’onore, in questi minuti, di fare visita al reparto di Ematologia e Oncologia Pediatrica del Presidio “Ciaccio” e al reparto di Pediatria dell’Ospedale “Pugliese” di Catanzaro, portando con sé un messaggio di speranza, coraggio e amore destinato ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

Le nostre Unità Cinofile operative – Mae, Lily e Butcher assieme a Giancarlo Silipo ed ai suoi colleghi e collaboratori Giuseppe Turcomanni e Rocco Pietro Uccelli (del Centro Cinofilo Regionale CANINUM DOG RELAIS) sono entrate in reparto con passo leggero, ma con un impatto profondo: i loro sguardi dolci e la loro presenza attenta hanno trasformato stanze di cura in luoghi di sorrisi condivisi, di emozioni autentiche e di piccole magie quotidiane.

La pet-therapy e le attività assistite con i cani si sono rivelate ancora una volta un ponte di umanità capace di alleggerire il peso della malattia, un abbraccio silenzioso capace di arrivare dove le parole non sempre possono.

Ogni incontro, ogni carezza, ogni risata è diventata un momento di sollievo non solo per i bambini, ma anche per i genitori e per tutto il personale sanitario che quotidianamente lotta al loro fianco.

Un ringraziamento doveroso e particolare va al Primario e Dirigente Medico Dott. Giuseppe Raiola, al Dott. Citriniti Felice, alla Dott.ssa Bianchi Roberta e alla Dott.ssa Rodio Benedetta del reparto di Pediatria dell’Ospedale Pugliese, alla Primaria e Dirigente Medico Dott.ssa Maria Concetta Galati del reparto di Ematologia ed Oncologia Pediatrica del Presidio Ciaccio, e a tutti sanitari dei rispettivi reparti, per aver accolto con entusiasmo e sensibilità questa iniziativa, riconoscendo il valore umano e terapeutico della nostra presenza.

La loro disponibilità, unita alla professionalità e alla generosità dei rispettivi team sanitari, ha reso possibile vivere momenti di grande intensità e amore, capaci di lasciare un segno indelebile nei nostri cuori.

Il Nucleo Cinofili UCSN Calabria desidera inoltre esprimere profonda gratitudine alla Direzione Generale dell’ASP di Catanzaro, che ha fortemente voluto e sostenuto la partecipazione delle nostre Unità Cinofile operative.

Senza il loro appoggio e la loro visione sensibile, non sarebbe stato possibile donare questa esperienza ai bambini, alle famiglie e a tutto il personale impegnato quotidianamente nella cura.

Il nostro impegno, oggi più che mai, è quello di continuare a camminare accanto a chi affronta percorsi difficili, portando conforto attraverso la forza silenziosa e straordinaria dei nostri cani. Perché un sorriso regalato in un momento di sofferenza può diventare una luce che illumina l’intero cammino.

Mae, Lily e Butcher assieme al loro compagno umano di vita e di lavoro Giancarlo Silipo, continueranno a essere ambasciatori di amore, speranza e coraggio, un passo alla volta, un cuore alla volta.