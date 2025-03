Il Nuovo BioUmanesimo: un manifesto per la rinascita dell’uomo e della natura

Un nuovo paradigma culturale che unisce scienza, etica e creatività per ridefinire il rapporto tra l’uomo e l’ambiente. È questo il cuore de Il Nuovo BioUmanesimo: una rinascita per l’Uomo e la Natura, il volume pubblicato da Bartolina Editoria Digitale che segna un punto di svolta nel dibattito sulla sostenibilità e sul futuro dell’umanità.

Il libro ruota attorno al Manifesto del Nuovo BioUmanesimo, fondato nel 2024 da Teresa Pandolfi, Maria José Pucci e Giovanni Misasi, un documento che propone un approccio integrato per una società più consapevole e armoniosa. Attraverso saggi e narrazioni, il volume esplora i principi fondamentali di questa corrente di pensiero, affrontando tematiche come l’etica della scienza, il ruolo dell’arte e l’educazione Bio-Umanista.

Accanto all’approfondimento teorico, il libro include le opere vincitrici della prima edizione del concorso letterario sul tema, offrendo racconti e poesie che riflettono sul benessere, sulla rigenerazione ambientale e sull’interconnessione tra uomo e natura. Un mosaico di voci che, tra riflessione e creatività, stimola il lettore a una maggiore consapevolezza del proprio ruolo nel mondo.

Più che un semplice saggio, Il Nuovo BioUmanesimo è un invito all’azione, un’esortazione a ripensare il nostro modo di vivere e a costruire un futuro più equo e rispettoso della vita in tutte le sue forme. Disponibile in tutte le librerie, il volume si propone come un punto di riferimento per chiunque voglia contribuire al cambiamento.