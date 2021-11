Il Panettone alla Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP diventa più grande

Condividi

0 shares Share

Tweet

Email

Print

“Non potendolo fare più buono, abbiamo deciso di farlo più grande”. Si apre così la nuova stagione di iniziative in vista dei preparativi per l’edizione 2022 del Tropea Cipolla Party, anticipando la presentazione del nuovo Panettone alla Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP.

La novità dolciaria per questo Natale 2021, è opera dei Pastry Chefs calabresi Paolo Caridi e Francesco Mastroianni, che hanno sapientemente lavorato lo speciale impasto, dopo una segreta manipolazione delle migliori materie prime locali, utilizzate per creare un perfetto equilibrio tra evoluzione artigianale e tradizione pasticciera.

Nato dalla geniale mente creativa del direttore artistico e fondatore del Tropea Cipolla Party, Paolo Pecoraro, il “grande classico che non tramonta mai” alla Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP è prodotto in esclusiva per il TCP dal Frantoio Badia di Lea Corigliano, che ha fornito ai pasticceri l’olio bio EVO con cui si è sostituito l’uso del burro nell’impasto.

Lo speciale Panettone, della misura eccezionale di un metro di altezza, sarà esibito e fatto degustare al pubblico presente nel corso di una conferenza show diretta dalla conduttrice televisiva Anna Aloi e dal direttore dell’Accademia Nazionale Italiana Tradizioni Alimentari, Valerio Caparelli.

L’appuntamento con il gusto si terrà sabato 20 novembre, alle ore 17.30, dinanzi alla suggestiva cornice del Palazzetto dell’Antico Sedile in Piazza Ercole di Tropea (VV) con la partecipazione di: Giovanni Macrì, sindaco di Tropea; Paolo Pecoraro, direttore artistico del TCP; Paolo Caridi, pastry chef e autore dello speciale panettone; Vitaliano Papillo, presidente del GAL Terre Vibonesi; Lea Corigliano del Frantoio Badia; Patrizia Fortunato della Boutique della Cipolla Rossa “Lady Tropea”.

Con loro la giovane delegazione di produttori in rappresentanza degli areali di produzione della Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP: Carmen Giampà, Gessica Nicolosi, Domenico Forte, Marcello Russo, Pasquale Simonelli.

Come avvenuto per la prima edizione, tutto il ricavato delle vendite del panettone sarà devoluto a una speciale Raccolta Fondi per il Tropea Cipolla Party 2022, mentre una serie speciale di panettoni sarà donata in beneficenza alla Casa di Cura di Don Mottola.