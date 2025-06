Il Parco Acquatico Odissea 2000 diventa un fumetto

Il fumetto educativo è stato realizzato all’Artista docente Antonio Federico, conosciuto per la sua pagina “Umanità Illustrata” che conta più di 11 milioni di interazioni. Diventata celebre per molte delle sue illustrazioni diventate virali.

Con uno stile Cartoon, il fumettista reggino, da poco premiato dal Comune di Reggio Calabria con il San Giorgio d’oro, ha raccontato le storie a fumetti delle due mascotte del Parco, Marino e Marina, due ippocampi davvero originali.

Così il cavalluccio Marino mediterraneo, specie rara e messa a rischio dall’inquinamento del mare, farà amicizia con “ Ciccio “ una simpatica cipolla rossa di Tropea o con” Pegghy” una succulenta pesca calabrese.

Inoltre tra i fumetti ci saranno giochi e quiz per educare al rispetto dell’ambiente e consigli utili per una sana alimentazione “Made in Calabria”.

Il fumetto sarà presentato in anteprima il 14 Giugno presso l’acqua Park Odissea 2000 a Corigliano Rossano in occasione dell’inaugurazione dei 30 anni del parco e l’apertura della stagione 2025.

Con ‘Marina e Marino’ afferma Daniele Cipollina Direttore Marketing del Parco Odissea 2000 “abbiamo voluto creare qualcosa che andasse oltre il semplice divertimento.

Questo fumetto rappresenta un modo originale e accessibile per raccontare i valori di Odissea 2000, ma anche per trasmettere messaggi educativi legati al rispetto dell’ambiente, alla sostenibilità e alla cultura del territorio.

È un piccolo omaggio in stile pop alla nostra storia, ma anche un invito ai più giovani a scoprire e vivere il parco con uno sguardo nuovo, curioso e consapevole.”

Per celebrare questo importante traguardo, abbiamo scelto un Artista poliedrico come Antonio Federico, capace di toccare il cuore di milioni di persone ma anche capace di comunicare in modo diretto ai più piccoli.

Così è nato il fumetto “Marino e Marina”, un progetto editoriale pensato per coinvolgere i più giovani e, al contempo, far rivivere agli adulti l’entusiasmo e la magia delle estati trascorse insieme.