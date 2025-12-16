Il Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana di Reggio Calabria celebra il solstizio d’inverno

Il solstizio d’inverno segna il momento astronomico in cui la notte raggiunge la sua massima durata e il giorno la sua minima estensione.

È una soglia fondamentale nel ciclo dell’anno: da questo istante in poi, la luce solare ricomincia lentamente a crescere, annunciando simbolicamente la vittoria del Sole sulle tenebre e il ritorno progressivo della vita. Astronomicamente, il solstizio si verifica il 21 dicembre alle ore 16:03.

Per celebrare questo evento di profondo significato scientifico e simbolico, il Planetario Metropolitano Pythagoras, venerdì 19 dicembre ore 17.00 presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, propone una conferenza pubblica dedicata al tema del Sol Invictus, la divinità solare venerata nell’antica Roma come emblema di rinascita, continuità e forza invincibile.

Relatrice dell’incontro sarà la professoressa Paola Radici Colaci, già ordinaria di Filologia Classica presso l’Università di Messina, che approfondirà la nascita e la diffusione del culto del Sol Invictus nell’antica Roma, il suo legame con i cicli cosmici, le celebrazioni del Dies Natalis Solis Invicti e l’eredità di queste tradizioni nel mondo moderno.

La conferenza sarà ulteriormente impreziosita dall’intervento musicale del dottor Giuseppe Nicolò, che, attraverso l’utilizzo di storici grammofoni, guiderà il pubblico in un suggestivo viaggio sonoro tra mito e astronomia, tra storia e immaginazione.

Un’occasione unica per lasciarsi avvolgere dalla magia della musica e dalla forza evocativa di un mito che, ancora oggi, continua a parlare al nostro profondo bisogno di luce, speranza e rinascita.

Come ogni anno, il Planetario celebra il ritorno della luce nel segno dei giovani, consegnando un riconoscimento alle scuole della regione che si sono distinte per le attività didattiche legate all’astronomia.

L’evento sarà preceduto dal saluto del dottor Fabrizio Sudano, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, e delle autorità presenti.