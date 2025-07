Il Polo Digitale Calabria accelera: Giuseppe Stumpo nominato Coordinatore Area Sud per la trasformazione digitale della PA

Il 3 luglio 2025 si è riunito il Consiglio Direttivo del Polo Digitale Calabria, durante il quale è stata approvata all’unanimità la proposta di nomina del primo Coordinatore Area Sud del Polo Digitale PA, figura di riferimento per le regioni: Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.

A darne ufficialità è il Presidente del Polo Digitale Calabria e Polo Digitale PA, Emilio De Rango, che in una nota dichiara:

Una nuova figura è stata introdotta nella nostra community: oggi abbiamo nominato il primo Coordinatore dell’Area Sud del Polo Digitale PA, nell’ambito dei servizi per la Pubblica Amministrazione. Si tratta di Giuseppe Stumpo, RTD (Responsabile per la Transizione al Digitale) del Comune di Corigliano-Rossano, professionista con solida esperienza nella digitalizzazione degli enti pubblici. Stumpo ha scelto di mettere a disposizione le sue competenze per contribuire attivamente allo sviluppo e al rafforzamento della nostra rete a supporto degli enti locali e centrali.

La carica affidata è quella di Coordinatore Area Sud con delega alla Transizione al Digitale RTD (Responsabile per la Transizione al Digitale), un ruolo strategico che ha l’obiettivo di accompagnare la Pubblica Amministrazione nella trasformazione digitale, promuovendo servizi pubblici innovativi, trasparenti e accessibili.

Il nostro impegno – prosegue De Rango – è quello di costruire una rete di professionisti capaci di rispondere alle sfide dell’innovazione nella PA. Il settore ICT è in costante crescita e ha bisogno di nuove competenze.

Il Polo Digitale PA nasce proprio per favorire questa evoluzione, creando sinergie e unendo le eccellenze professionali in tutta Italia per competere in un mercato sempre più dinamico.

La figura del RTD è definita dall’articolo 17 del Codice dell’Amministrazione Digitale, che obbliga le amministrazioni a individuare un responsabile per guidare il passaggio al digitale.

A lui spettano le attività organizzative e tecnologiche necessarie per costruire un’amministrazione moderna, efficiente e orientata al cittadino.

Stumpo aggiunge De Rango avrà il compito di affiancare il Coordinatore Nazionale Francesco Cannataro nel supportare concretamente le amministrazioni pubbliche del Mezzogiorno nella sfida della trasformazione digitale.

Insieme, lavoreranno per offrire assistenza tecnica e operativa agli enti che ne faranno richiesta, informando e accompagnando le figure interne verso una digitalizzazione consapevole, sostenibile e duratura.

Le risorse del PNRR rappresentano un’occasione unica e devono essere impiegate in modo strategico per semplificare i processi amministrativi, migliorare l’accesso ai servizi e rendere più efficiente l’azione pubblica.

Il lavoro congiunto dei due coordinatori consentirà di ottimizzare gli interventi, diffondere buone pratiche e aiutare gli enti locali e centrali a cogliere tutte le opportunità offerte dalle politiche nazionali per l’innovazione.

Durante l’intervento, il Presidente ha evidenziato anche il ruolo chiave dell’Intelligenza Artificiale, sottolineando come sia ormai imprescindibile per migliorare l’interazione tra uomo e macchina, e per velocizzare pratiche spesso rallentate da inefficienze burocratiche:

Oggi l’IA è già applicata in medicina, robotica, domotica. Non possiamo accettare che la Pubblica Amministrazione rimanga indietro.

Serve una vera trasformazione, e per farlo occorrono sia le tecnologie sia le figure professionali in grado di guidare questo cambiamento. Snellire i processi vuol dire dare risposte tempestive e concrete ai cittadini, che troppo spesso assistono a ritardi ingiustificati nell’erogazione dei servizi.

La nomina di Giuseppe Stumpo è accolta con grande entusiasmo da tutto il Consiglio Direttivo del Polo Digitale Calabria.

Si uniscono agli auguri il Direttore Generale Carmine Gallo, il Segretario Generale Alfredo Andrieri, il Coordinatore per Istruzione e Scuola Salvatore Belsito, il coordinatore nazionale per la PA centrale e locale Francesco Cannataro, il gruppo giovani Aldo De Rango e Pio Nicola Marinelli e tutti gli associati, augurando a Stumpo un proficuo lavoro, con l’auspicio di un impegno costante e strategico al servizio della digitalizzazione della PA nell’Area Sud.