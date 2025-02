“Il Ponte e le sue Infrastrutture” – Secondo appuntamento con la presentazione del libro di Giacomo Francesco Saccomanno

Cosenza – Dopo il successo del primo incontro, l’imprenditore Paolo Pezzano organizza il secondo appuntamento dell’evento “Il Ponte e le sue Infrastrutture”, un’occasione per approfondire il tema delle grandi opere nel Mezzogiorno attraverso la presentazione del libro “La Questione meridionale… è la volta buona?” dell’avvocato Giacomo Francesco Saccomanno, membro del Consiglio di Amministrazione del Ponte sullo Stretto ed ex coordinatore della Lega Calabria.

L’incontro si terrà sabato 1° marzo alle ore 17:00 presso il Museo degli Enotri, in via Sant’Agostino 3, a Cosenza.

L’autore, avvocato e saggista, analizzerà opportunità e criticità legate alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina e ad altre infrastrutture strategiche per lo sviluppo economico e sociale del Sud Italia.

A moderare il dibattito sarà la giornalista Nicoletta Toselli, che guiderà il confronto con il pubblico, stimolando una riflessione su uno dei temi più dibattuti dell’attualità politica ed economica italiana.

Al termine della presentazione, seguirà un dibattito aperto in cui i partecipanti potranno porre domande e condividere opinioni sul futuro delle infrastrutture nel Mezzogiorno.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.