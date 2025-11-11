Il Porto di Cetraro premiato a Genova con il marchio di eccellenza Blue Marina Awards

Genova – Nella prestigiosa cornice di Palazzo Doria, il Porto di Cetraro si è distinto a livello nazionale ricevendo il marchio di eccellenza Blue Marina Awards, riconoscimento che certifica la qualità e la sostenibilità della gestione dei porti turistici italiani.

Come si legge nel comunicato ricevuto, il premio viene assegnato sulla base di un’analisi approfondita di circa 70 indicatori di performance, che spaziano dai criteri Esg (Environmental, Social and Governance) all’innovazione tecnologica, dall’accoglienza turistica all’inclusività, fino all’uso di strumenti di intelligenza artificiale e energie rinnovabili.

Cetraro non solo ha conquistato il marchio di eccellenza, ma si è anche aggiudicato uno dei sei premi speciali previsti, del valore di 2.500 euro, destinato allo sviluppo di un sistema di riuso e di desalinizzazione dell’acqua.

A ritirare il riconoscimento per il Comune di Cetraro, in rappresentanza del sindaco Giuseppe Aieta, sono stati il dirigente dott. Massimo Aita, la direttrice del Porto, ing. Nadia Pugliese, e il funzionario del Porto, Sandro Scorzo, presenti nella foto ufficiale insieme all’Ammiraglio Antonio Ranieri, direttore marittimo della Liguria e comandante del Porto di Genova.

«Questo riconoscimento – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Aieta – conferma la qualità del lavoro svolto e la visione strategica che abbiamo voluto imprimere alla gestione del nostro porto. Puntare su sostenibilità, innovazione e inclusività significa proiettare Cetraro verso un modello di sviluppo moderno e competitivo, capace di attrarre turismo e investimenti».

Soddisfazione anche da parte della direttrice Nadia Pugliese, che sottolinea come «la valorizzazione del porto passi attraverso una gestione attenta e lungimirante, capace di coniugare sicurezza, rispetto ambientale e nuove tecnologie».

Il Blue Marina Awards, promosso in collaborazione con enti e associazioni del settore, rappresenta oggi uno dei più importanti strumenti di valorizzazione per le infrastrutture portuali italiane che si distinguono per innovazione, sostenibilità e qualità dei servizi.

Il Porto di Cetraro, come sottolineato nel comunicato, si conferma dunque un’eccellenza della nautica calabrese, simbolo di una crescita che guarda al futuro nel segno della responsabilità e dell’innovazione.