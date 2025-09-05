Il prefetto Castrese de Rosa riceve in visita gli ufficiali recentemente trasferiti al gruppo GdF di Lamezia Terme

Nella giornata di ieri, il Prefetto di Catanzaro, S.E. Dott. Castrese De Rosa, alla presenza del Comandante

Provinciale della Guardia di Finanza, Col. t. ST Pierpaolo Manno, ha ricevuto in visita, per un saluto

istituzionale, il Ten. Col. Giuseppe Maniglio e il Ten. Greta Dell’Anna, recentemente insidiatesi quali nuovi

Comandanti rispettivamente del Gruppo della Guardia di Finanza di Lamezia Terme e del dipendente Nucleo

Operativo.

Nel corso dell’incontro il Prefetto, nel rivolgere un cordiale saluto di benvenuto agli Ufficiali neo assegnati a

Lamezia, ha avuto modo di conoscere le rispettive pregresse esperienze professionali.

Al termine della visita, in un clima di grande cordialità, il Prefetto ha formulato i migliori auguri di buon lavoro

ai due Ufficiali nello svolgimento dei nuovi importanti incarichi nella provincia di Catanzaro, evidenziando

l’importanza della necessaria sinergia tra le Istituzioni del territorio e le varie componenti del sistema di

sicurezza votate a garantire con spirito di stretta collaborazione la tutela della legalità e il bene comune dei

cittadini.

A riguardo i giovani Ufficiali, nel ringraziare l’Autorità per l’accoglienza ricevuta, hanno assicurato il massimo

impegno nell’espletamento del proprio incarico a salvaguardia dell’economia legale per la tutela delle imprese e

dei cittadini.