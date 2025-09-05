Il prefetto Castrese de Rosa riceve in visita gli ufficiali recentemente trasferiti al gruppo GdF di Lamezia Terme
Nella giornata di ieri, il Prefetto di Catanzaro, S.E. Dott. Castrese De Rosa, alla presenza del Comandante
Provinciale della Guardia di Finanza, Col. t. ST Pierpaolo Manno, ha ricevuto in visita, per un saluto
istituzionale, il Ten. Col. Giuseppe Maniglio e il Ten. Greta Dell’Anna, recentemente insidiatesi quali nuovi
Comandanti rispettivamente del Gruppo della Guardia di Finanza di Lamezia Terme e del dipendente Nucleo
Operativo.
Nel corso dell’incontro il Prefetto, nel rivolgere un cordiale saluto di benvenuto agli Ufficiali neo assegnati a
Lamezia, ha avuto modo di conoscere le rispettive pregresse esperienze professionali.
Al termine della visita, in un clima di grande cordialità, il Prefetto ha formulato i migliori auguri di buon lavoro
ai due Ufficiali nello svolgimento dei nuovi importanti incarichi nella provincia di Catanzaro, evidenziando
l’importanza della necessaria sinergia tra le Istituzioni del territorio e le varie componenti del sistema di
sicurezza votate a garantire con spirito di stretta collaborazione la tutela della legalità e il bene comune dei
cittadini.
A riguardo i giovani Ufficiali, nel ringraziare l’Autorità per l’accoglienza ricevuta, hanno assicurato il massimo
impegno nell’espletamento del proprio incarico a salvaguardia dell’economia legale per la tutela delle imprese e
dei cittadini.