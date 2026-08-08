Il prefetto dott. Clemente di Nuzzo in visita al comando provinciale della GdF di Catanzaro

Nella mattina del 6 agosto, il Prefetto di Catanzaro, S.E. Dott. Clemente DI NUZZO, ha reso visita alle Fiamme

Gialle nella caserma del Comando Provinciale.

L’Autorità di Governo è stata ricevuta dal Comandante Provinciale di Catanzaro, Gen. B. Pierpaolo MANNO e

dai Comandanti dei Reparti dipendenti di Catanzaro, Lamezia Terme e Soverato.

L’incontro ha costituito occasione per illustrare, in un breve briefing, l’organizzazione della Guardia di Finanza

nel territorio provinciale, l’azione di servizio svolta nell’ambito dei principali compiti istituzionali derivanti dalle

prerogative di polizia economico-finanziaria, nonché il contributo fornito nel concorso al mantenimento

dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Particolare riguardo è stato conferito all’azione di contrasto alla

‘ndrangheta posta in essere dai Reparti del Corpo di Catanzaro ed al settore della spesa pubblica.

Al termine del briefing, il Prefetto nel ringraziare il Generale Manno e i suoi Ufficiali per l’accoglienza ricevuta

ha inteso esprimere sentite parole di gratitudine a tutte le Fiamme Gialle catanzaresi per il servizio

quotidianamente reso in favore della cittadinanza a tutela della legalità.

Proseguendo nel suo intervento l’Autorità di Governo ha inoltre voluto sottolineare il favorevole clima di

collaborazione riscontrato tra tutti gli attori istituzionali con cui si è interfacciato in questi primi giorni di suo

insediamento; elemento, quest’ultimo, indispensabile per arginare qualsiasi forma di illegalità sul territorio.

A conclusione dell’incontro il Comandante Provinciale ha ringraziato il Prefetto per la vicinanza alla Guardia di

Finanza che ha voluto attestare con la visita odierna, assicurando la massima collaborazione delle Fiamme Gialle

della provincia a sostegno del gravoso compito connesso alla carica istituzionale rivestita.