Il “Premio Cosmos e Cosmos studenti” entra nel vivo

Il Planetario Pythagoras della Città Metropolitana al centro dell’interesse di giovani provenienti da ogni parte d’Italia e d’Europa.

Sono loro, infatti, i protagonisti del “Premio Cosmos studenti”, una delle due categorie del Festival che, ogni anno, promuove scienza, cultura e società grazie al forte investimento della Città Metropolitana di Reggio Calabria e alla collaborazione dei Ministeri dell’Istruzione, del Merito e degli Affari esteri e della Società Astronomica Italiana.

Dunque, con il seminario formativo di Anna Brancaccio, delegata del Mim, e della professoressa Angela Misiano, responsabile scientifica del Planetario, è entrata nel vivo la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze coinvolti nella scelta della migliore opera di divulgazione scientifica nei settori della Fisica, dell’Astronomia e della Matematica.

Intanto, il primo raduno, come di consueto, si è svolto nello scenario affascinante del laboratorio astronomico di via Margherita Hack.

Preseneti Chiara Parisi e, ad aprire i lavori, Annamaria Franco, funzionarie del settore Sviluppo economico-Cultura della Città Metropolitana, guidato dalla dirigente Giuseppina Attanasio.

A margine dell’iniziativa, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha sottolineato «il valore assoluto di un programma che mira ad avvicinare le nuove generazioni al sapere scientifico».

«Investire in cultura ha detto vuol dire investire nel futuro delle nostre comunità e nella costruzione di una società migliore».

Terminata la sessione al Planetario, gli studenti e le studentesse si sono spostati nei vari laboratori allestiti, per l’occasione, al Castello Aragonese, in Piazza Italia ed a Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana.

L’agenda prevede, domani alle ore 10:00 presso l’aula Quistelli dell’Università Mediterranea, l’incontro con i finalisti del Premio Cosmos e Premio Cosmos giovani; alle 15:00, di nuovo al Planetario Pythagoras, il convegno “La misura del tempo, il ruolo della Calabria”, a cura del professor Riccardo Barberi dell’Unical; alle 17:30 al Museo archeologico nazionale, l’approfondimento su “Psicoanalisi di ChatGPT”, con la relazione del prof. Georg Gottlob.

Il 12 ottobre il gran finale, al Teatro Francesco Cilea, alle 18:30 con la consegna dei riconoscimenti alle scuole partecipanti al Premio Cosmos studenti, la premiazione dei vincitori del Premio Cosmos e Cosmos studenti e il concerto The sound of pop with the R.J.O. orchestra.