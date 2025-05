Il Premio FUORI! 2025 Saggistica, va al calabrese Riccardo Cristiano

Il calabrese Riccardo Cristiano, ritirerà il prossimo 18 maggio al salone del

libro di Torino, il prestigiosissimo premio “FUORI! 2025” Saggistica, con il suo

nuovo libro “Vi dichiaro uniti…e poi, diario lgbtqi+ una storia di ricerca, Amore

e diritti civili” con la prefazione di Marco Cappato, edito da Officine Editoriali

Da Cleto.

Riccardo Cristiano, originario di Lamezia Terme, residente a Cleto,

giornalista, presidente di Liberi.tv, da più di 25 anni, promuove iniziative per i

diritti civili, non solo per la comunità LGBTQI+, ma anche per l’inclusione

sociale in genere. Nel 2017 ha contratto unione civile con il suo compagno

Marco Marchese; la loro è stata la prima registrata fra due uomini residenti in

Calabria, dopo l’approvazione del disegno di Legge Cirinnà.

Circa il premio, dichiara: “Non so se sia un segno, poiché credo che niente

avvenga per caso, ma la premiazione avverrà esattamente il giorno dopo il

17 maggio, giornata internazionale per il superamento dell'omofobia, la

lesbofobia, la bifobia e la transfobia, che ci ricorda anche la rimozione

dell'omosessualità dalla classificazione internazionale delle malattie da parte

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, avvenuta il 17 maggio 1990,

considerandola una “Variante naturale del comportamento umano”.

“Sono onorato di ricevere questo riconoscimento dalle mani di chi si è battuto

fin dagli anni ‘70 per i diritti civili, mi riferisco ad Angelo Pezzana, co-

fondatore del F.U.O.R.I.! e co-fondatore del Salone del libro di Torino. Proprio

lui, nel 1972, insieme al F.U.O.R.I.! Inscenò una protesta contro il 1°

Congresso internazionale di Sessuologia organizzato dal CIS nel teatro del

Casinò di Sanremo, perché il tema

scelto per l’assise era: “Comportamenti devianti della sessualità umana”. con

esclusiva attenzione all’omosessualità declinata secondo coordinate

patologizzanti. Il mio libro è una testimonianza diretta che regalo all’intera

collettività, non solo alla comunità LGBTQI+ ma a tutti quelli che sono

convinti dell’importanza di una piena uguaglianza, giuridica e morale, di tutti i

cittadini”.

Passiamo al libro: un racconto autobiografico nel quale Riccardo narra i

momenti più importanti trascorsi alla ricerca di sé, ma anche di persone simili

a lui. I ricordi d’infanzia, le persone incontrate, la scoperta del mondo gay e la

ricerca delle parole che non esistevano ancora. Poi, l’impegno per i diritti

civili, l’associazionismo e la politica, l’omofobia, la Legge sulle unioni civili e

per finire, ma non ultimo, l’Amore. Vi dichiaro uniti…e poi, con 10 capitoli

aggiuntivi, riprende il racconto da dove era stato lasciato. All’interno, le

testimonianze di chi ha contattato Riccardo, le presentazioni “sui generis” e

gli aggiornamenti che riguardano la comunità LGBTQI+ avvenute 5 anni dopo

la prima edizione”.

La cerimonia di premiazione si terrà domenica 18 maggio 2025 alle ore 16.15

a Torino, in occasione del Salone Internazionale del libro (Lingotto, Pad.

Oval, Sala Indaco).