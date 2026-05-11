Il presidente del comitato di tutela “Pro – Centro Dialisi” di Taurianova denuncia la mancanza di disponibilità del medicinale Cinacalcet Mimpara

di Pino Pardo Taurianova

Nella qualità di Presidente del Comitato di Tutela “Pro-Centro Dialisi” Taurianova scrivo:

Premesso che, dopo lunghi anni di sofferenze che hanno sconvolto la mia vita, sono stato trapiantato del rene e da oltre 14 anni assumo ogni giorno, con altri 15 farmaci, CINACALCET MIMPARA da sempre ricevuto in forma di esenzione; infatti la legge 648/96 (G.U. 20/07/2011, n°167) consente l’accesso gratuito al farmaco CINACALCET ch’è a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

Inaspettatamente, il MIMPARA viene tolto dal mercato e né il nuovo Dipartimento Salute e Servizi Sanitari della Regione Calabria, né l’A.S.P. di Reggio Calabria hanno avviato, tempestivamente, alcuna Asta per sostituire il farmaco per cui la Farmacia Territoriale di Taurianova (RC), suo malgrado, evidentemente, non ha a disposizione il farmaco per la consegna.

Ciò premesso, la stessa Farmacia Territoriale Tirrenica di Taurianova, il 04 maggio 2026, ha predisposto e presentato richiesta, anche da me firmata, del farmaco CINACALCET 30mg. (28cpr), richiesta corredata d’idonea documentazione, ovvero copie del Piano Terapeutico, Ricetta Elettronica, Tessera Sanitaria e Carta d’Identità.

Nell’attesa di essere chiamato per ritirare il farmaco mi è stata consegnata la ricevuta di richiesta con il “talloncino” per il ritiro del farmaco stesso.

Dalle Dottoresse della Farmacia Territoriale che hanno “curato” con assoluta diligenza e rapidità la richiesta ho avuto garbate informazioni con la precisazione che la disponibilità del farmaco si potrà avere a conclusione dell’apposita Asta.

Essendo CINACALCET:

farmaco per la terapia essenziale in prosecuzione della cura, fondamentale e salvavita nel lungo termine per pazienti con specifiche patologie gravi;

farmaco indispensabile da assumere, in modo particolare, dai pazienti che, come me, sono stati trapiantati del rene; proprio la diagnosi indicata dal Medico, che mi segue in follow-up presso l’U.O. di trapianto renale, testualmente recita: “Iperparatiroidismo secondario con associata severa ipercalcimia in paziente con trapianto di rene.”.

Valutata l’urgenza, vagliata l’assoluta impossibilità di sostenere ulteriori costi da parte degli ammalati di già in grandi difficoltà finanziarie ed in apprensione,

CHIEDO

al nuovo Dipartimento Salute e Servizi Sanitari della Regione Calabria e all’A.S.P. di Reggio Calabria, di avviare con cortese prontezza, la procedura di Asta aperta per l’acquisto del farmaco CINACALCET mettendo da parte la disumana, patologica burocrazia che attua lentezza nelle procedure e così, anziché aiutare i cittadini, causa frustrazione, inefficienza e talvolta vere e proprie ingiustizie.

Pino Pardo, Presidente del Comitato di Tutela “Pro-Centro Dialisi” di Taurianova già dializzato e trapiantato del rene ed ora in terapia immunosoppressiva