Senza categoria
Il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo esprime profondo cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Aurelio Chizzoniti
Il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, esprime profondo cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Aurelio Chizzoniti, «figura di riferimento della vita istituzionale e politica calabrese».
Nel corso della sua attività, l’avvocato Chizzoniti ha ricoperto incarichi di rilievo a livello regionale e locale, tra cui quello di Presidente della Commissione Speciale di Vigilanza del Consiglio regionale della Calabria, componente del Comitato regionale di controllo sugli atti delle U.S.L., delle Province e dei Consorzi, nonché Presidente del Consiglio comunale della Città di Reggio Calabria. «Si è sempre distinto per competenza, equilibrio e profondo rispetto dei ruoli istituzionali».
«Il suo impegno ha rappresentato un contributo significativo al funzionamento delle istituzioni e alla crescita civile della Regione».
Alla famiglia, alla moglie, ai figli e a quanti ne hanno condiviso il percorso umano e professionale, il Presidente Cirillo rivolge «le più sentite condoglianze personali» e «la vicinanza dell’intero Consiglio regionale della Calabria».