Il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, esprime profondo cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Aurelio Chizzoniti, «figura di riferimento della vita istituzionale e politica calabrese».

Nel corso della sua attività, l’avvocato Chizzoniti ha ricoperto incarichi di rilievo a livello regionale e locale, tra cui quello di Presidente della Commissione Speciale di Vigilanza del Consiglio regionale della Calabria, componente del Comitato regionale di controllo sugli atti delle U.S.L., delle Province e dei Consorzi, nonché Presidente del Consiglio comunale della Città di Reggio Calabria. «Si è sempre distinto per competenza, equilibrio e profondo rispetto dei ruoli istituzionali».

«Il suo impegno ha rappresentato un contributo significativo al funzionamento delle istituzioni e alla crescita civile della Regione».

Alla famiglia, alla moglie, ai figli e a quanti ne hanno condiviso il percorso umano e professionale, il Presidente Cirillo rivolge «le più sentite condoglianze personali» e «la vicinanza dell’intero Consiglio regionale della Calabria».