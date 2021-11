Il presidente del consiglio regionale Mancuso da il benvenuto al nuovo arcivescovo di Catanzaro – Squillace Claudio Maniago

Condividi

0 shares Share

Tweet

Email

Print

“Sicuro di interpretate i sentimenti dell’Assemblea legislativa che rappresento, do il più cordiale augurio di benvenuto a monsignor Claudio Maniago, nuovo arcivescovo metropolita della Diocesi di Catanzaro Squillace.

In un tempo che mette Catanzaro e la Calabria di fronte a problematiche difficili e complesse, la sua figura e la sua esperienza pastorale saranno per la Legislatura regionale appena avviata e per la comunità cattolica un punto di riferimento fondamentale”