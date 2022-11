Il presidente del consiglio regionale Mancuso esprime le condoglianze alla famiglia del commercialista Franco Lacava

Condividi

“Rivolgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia dell’amico e commercialista Franco Lacava, per me autorevole ed esemplare punto di riferimento, nello svolgimento di una professione che egli sapeva magistralmente interpretare con sperimentata competenza e lungimiranza.

A Franco mi univamo sentimenti di autentica e reciproca stima, sia per la sua caratteriale predisposizione all’ascolto, sempre rispettoso delle ragioni dell’altro, che per le sue apprezzabili qualità di cittadino per bene che, in tempi non lontani, nonostante i suoi molteplici impegni di lavoro, non ha esitato a svolgere ruoli istituzionali e funzioni pubbliche, per amore della sua città e del bene comune”.