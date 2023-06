Il presidente del consiglio regionale Mancuso sullo spreco alimentare durante un incontro a Catanzaro

“Parlare di sprechi alimentari ci obbliga a richiamare i numeri allarmanti che ricordano quante persone nel mondo stiano morendo letteralmente di fame: 924 milioni di persone (11,7% della popolazione mondiale) soffrono di insicurezza alimentare grave, con un aumento di 207 milioni negli ultimi due anni. Oltre un terzo del cibo prodotto nel mondo va perso.

Solo in Italia sono andate sprecate oltre 4 milioni di tonnellate di cibo per un valore complessivo di 9 miliardi di euro. C’è un gesto e c’è un’azione concreta che possiamo fare tutti: ‘raccogliere per ridistribuire, non produrre per disperdere’, come ha ricordato Papa Francesco”.

L’ha detto il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, in occasione dell’incontro (tenutosi al “Parco della Biodiversità Mediterranea”) promosso dal Lions Club di Catanzaro e incentrato su “Lo spreco alimentare”

Ha aggiunto: “Come Consiglio regionale voglio ricordare che nel 2020 fu stanziato un milione di euro di risorse per l’acquisto di generi alimentari destinati al Banco Alimentare e che lo scorso aprile abbiamo approvato all’unanimità un Ordine del giorno (proposto dal consigliere Laghi) sulle misure da adottare in merito allo spreco alimentare.

Tutto ciò, per impegnare la Regione ad adottare programmi e progetti finalizzati a combattere lo spreco alimentare, sia nei suoi rilevantissimi aspetti sociali, che in quelli sanitari e ambientali, individuando, tra l’altro, misure per supportare le azioni dei Comuni, coinvolti per primi nel problema della gestione dello spreco, delle eccedenze alimentari e dei rifiuti che ne derivano”.