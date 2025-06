Il Presidente Ofi di Cosenza Giuseppe Celestino alla 34ª Convention Mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’Estero

Alla 34ª Convention Mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’Estero, svoltasi dal 21 al 23 giugno 2025 presso la Camera di Commercio di Cosenza, ha preso parte anche il presidente dell’Ordine dei Fisioterapisti di Cosenza, Giuseppe Celestino. La sua presenza ha rappresentato un segnale importante di apertura e dialogo tra il mondo delle professioni sanitarie e quello dell’internazionalizzazione economica.

La Convention, che ha riunito oltre 150 delegati provenienti da 86 Camere di Commercio attive in 63 Paesi, ha trasformato Cosenza in un crocevia strategico per il Made in Italy e per le piccole e medie imprese italiane. In questo contesto, la partecipazione del presidente Celestino ha sottolineato il ruolo crescente delle professioni sanitarie nel promuovere l’eccellenza italiana anche all’estero, in particolare nei settori della salute, del benessere e della formazione specialistica.

Durante i lavori, Celestino ha avuto modo di confrontarsi con rappresentanti istituzionali, stakeholder internazionali e delegazioni estere, portando l’esperienza dell’Ofi di Cosenza come esempio di buona pratica territoriale. “È stato importante partecipare alla convention”, ha avuto modo di dire Celestino. “Si sono create sinergie tra professionisti della salute e reti economiche globali, soprattutto in un’epoca in cui la sanità rappresenta un asset strategico per lo sviluppo sostenibile”, ha ribadito.

La Convention si è conclusa con il convegno “Destinazione Calabria: investimenti e talenti per lo sviluppo della Calabria all’estero”, occasione in cui il presidente Celestino ha ribadito l’impegno dell’Ordine nel valorizzare le competenze locali e nel promuovere la mobilità professionale dei fisioterapisti calabresi a livello internazionale.

Un segnale forte, dunque, di come la Calabria possa essere protagonista non solo nel commercio globale, ma anche nella promozione di un modello sanitario di qualità, innovativo e aperto al mondo.