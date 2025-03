Il Presidente Tramontana rieletto alla guida della Camera di Commercio, le congratulazioni del sindaco Falcomatà

“Esprimo le mie più sincere congratulazioni al Presidente Ninni Tramontana per la sua rielezione alla presidenza della Camera di Commercio di Reggio Calabria.

Un riconoscimento meritato per il lavoro svolto in questi anni, con competenza e dedizione, a sostegno del tessuto economico e imprenditoriale della nostra città e dell’intero territorio metropolitano”.

E’ quanto afferma in una nota il sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà commentando il recente esito della prima seduta del nuovo Consiglio camerale che ha eletto per acclamazione il Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria.

“In un momento storico complesso come quello che abbiamo vissuto in questi anni, con la crisi del periodo pandemico la successiva ripresa, con molteplici iniziative congiunte di sostegno al mondo dell’impresa, la Camera di Commercio reggina ha rappresentato un interlocutore autorevole ed attento per le istituzioni territoriali, punto di riferimento fondamentale per il tessuto imprenditoriale reggino e stimolo propositivo in grado di interpretare le esigenze del mondo produttivo e di promuovere iniziative concrete per lo sviluppo e la crescita del nostro territorio.

Penso ad esempio al Festival Bergarè, evento importante che ha esaltato la sinergia con gli Enti territoriali, o ancora al lavoro di collaborazione portato avanti per il rilancio della Stazione sperimentale delle Essenze o all’Orto Botanico di Viale Calabria”.

“Anche la recente esperienza di candidatura a Capitale Italiana della Cultura aggiunge il sindaco che ci ha visti lavorare fianco a fianco, insieme alle altre istituzioni ed associazioni territoriali, è stata un banco di prova molto positivo, in grado di mettere in luce la straordinaria capacità sinergica che ha contraddistinto il nostro territorio, e che proseguirà con rinnovato entusiasmo da qui ai prossimi mesi, nell’organizzazione di percorsi di collaborazione in grado di dare slancio al nostro tessuto economico in particolare nell’ambito turistico e delle produzioni di qualità del comprensorio metropolitano, sempre più richieste ed apprezzate non solo nel contesto nazionale, ma anche all’estero”.

“Sono certo che, con la rinnovata guida del Presidente Tramontana, la Camera di Commercio reggina continuerà a svolgere un ruolo cruciale nel supportare le nostre imprese, nel favorire l’innovazione e la competitività a fianco a percorsi di legalità e di contrasto culturale al malaffare ed alla criminalità organizzata, e nel promuovere lo sviluppo economico e sociale della nostra comunità, in particolare dei giovani che hanno sempre dimostrato, in tutte le interlocuzioni, uno straordinario dinamismo e voglia di partecipazione”.

“Auguro al Presidente Tramontana e a tutto il Consiglio Camerale un proficuo lavoro ha concluso il sindaco nella consapevolezza che la collaborazione tra istituzioni e mondo imprenditoriale è fondamentale per costruire un futuro di riscatto per la nostra città e per l’intera Calabria.”