Il prestigioso Special Award del Festival Moda Movie al giornalista e scrittore Michelangelo Iossa

Il giornalista e scrittore Michelangelo Iossa sarà premiato con il prestigioso Special Award il prossimo 10 giugno durante la serata-evento della 29ª edizione del Festival Moda Movie.

Il premio realizzato dall’artista Silvio Vigliaturo verrà consegnato sul palco del Teatro Rendano di Cosenza nel corso della serata finale del festival.

Iossa ha reso omaggio al Made in Italy con il volume “Storia della moda italiana – Storia, miti e riti dal Rinascimento a Valentino”.

Nel corso dell’evento cosentino, il 10 giugno mattina l’autore e docente universitario sarà, inoltre, protagonista di uno speech intitolato “Strategie di branding tra moda, cinema e nuovi brandscape: l’intelligenza artificiale e le nuove applicazioni del neurobranding”.

Pubblicato da Diarkos Editore nell’ambito della fortunata collana Brand, il volume di Iossa è arricchito da una appendice fotografica ed è stato salutato con grande interesse dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy: “Il libro di Michelangelo Iossa è un’opera di assoluto valore recita una nota del Ministro Adolfo Urso e ben evidenzia l’importanza che il settore della moda riveste nella ‘cultura’ italiana, non solo come settore produttivo ma come espressione di arte e creatività”.

Nel 1954 nasceva il Centro di Firenze per la moda italiana, il cui scopo era l’organizzazione delle sfilate a Palazzo Pitti, luogo di nascita del Made in Italy a opera di Giovanni Battista Giorgini. Veniva così formalizzato all’anagrafe della storia lo “stile italiano”, celebrato e apprezzato in tutto il mondo.

Ma questa è solo una tappa, tra le ultime, della lunga storia della moda italiana. Essa parte da molto più lontano, affondando le sue radici nel Rinascimento, agli albori del mondo moderno, un’epoca di rinnovamento che investe anche i tessuti, i colori, le tecniche e i gusti sociali.

Un percorso complesso e articolato, quello dello stile, che arriva fino a oggi, nel tempo della moda ecosostenibile, del fast fashion delle sfilate e degli influencer di TikTok.

Michelangelo Iossa ci accompagna in un viaggio tra antichi artigiani e stilisti moderni, tessuti scomparsi e prodotti all’avanguardia, grandi firme del presente e fashion icons del futuro, alla ricerca della maestria negli abiti e nel design che ha reso grande il nostro Paese.

Michelangelo Iossa (1974) è giornalista, scrittore e docente universitario. Collabora da trent’anni con alcune delle più importanti testate italiane e attualmente è contributor del «Corriere della Sera», del «Corriere del Mezzogiorno» e di altre testate del gruppo Rcs.

Dal 1999 è docente dell’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli.