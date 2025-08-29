Il Prof. Franco Rubino premiato come “Ambasciatore di Eccellenza” a We Are Belvedere 2025

Nel cuore pulsante della Riviera dei Cedri, il suggestivo Anfiteatro Comunale di Belvedere Marittimo nei giorni scorsi si è trasformato in un palcoscenico di emozioni, cultura e identità mediterranea in occasione dell’undicesima edizione di We Are Belvedere.

Una serata che ha celebrato l’arte, la tradizione, i sapori e la forza della comunità, culminata con il conferimento del prestigioso Premio “Ambasciatori di Eccellenza”.

Tra i protagonisti dell’edizione 2025, è stato insignito il prof. Franco Rubino, economista, docente universitario e punto di riferimento per la vita accademica e istituzionale della Calabria. Un riconoscimento che va oltre il percorso scientifico e professionale, toccando la dimensione etica e sociale di un impegno costante a favore della crescita collettiva.

La motivazione del premio

Sul palco, davanti a un pubblico attento e partecipe, è stata letta la motivazione che accompagna il conferimento:

«A Franco Rubino che ha scelto il sapere come vocazione, economista, docente e guida visionaria, ha formato menti e ispirato con la forza gentile di chi, nel valore della conoscenza, ha fatto della sua opera un cammino di pensiero e integrità che attraversa l’università, le istituzioni e la società civile.

Ha seminato futuro con mani pazienti e sguardo lungo, rendendo la Calabria più consapevole, più libera, più grande.»

Parole che hanno risuonato come una dichiarazione d’intenti, non soltanto per il premiato, ma per l’intera comunità che guarda alla cultura come strumento di emancipazione.

La serata e i protagonisti

Organizzato dall’Associazione Ricchezze Mediterranee in sinergia con il Comune di Belvedere Marittimo, l’evento ha rappresentato un autentico mosaico di suoni, colori e storie.

Spettacoli, musica dal vivo, testimonianze e momenti di condivisione hanno scandito una kermesse che, anno dopo anno, si conferma come una delle manifestazioni più identitarie della costa tirrenica calabrese.

Il Premio “Ambasciatori di Eccellenza” è stato consegnato a figure che, attraverso il proprio lavoro, hanno contribuito a dare lustro alla Calabria in ambito culturale, scientifico e sociale. Tra questi, il prof. Rubino ha incarnato il simbolo di un sapere radicato nel territorio, ma con lo sguardo aperto al mondo.

Le parole del premiato

Visibilmente emozionato, Rubino ha voluto ringraziare gli organizzatori e la comunità di Belvedere Marittimo, sottolineando il valore profondo di tale riconoscimento:

«Questo premio non è soltanto un onore personale, ma rappresenta un legame autentico con la mia terra. È il segno che l’università, quando si apre al dialogo con le istituzioni e con la società, diventa davvero motore di crescita e di speranza. La Calabria ha bisogno di credere nelle proprie risorse migliori, e io continuerò a seminare futuro con la forza della conoscenza.»

Un ponte tra cultura e futuro

La serata di We Are Belvedere 2025 ha dimostrato come eventi di questo genere possano diventare laboratorio di idee e motore di sviluppo territoriale. La consegna del premio a Rubino ha suggellato un messaggio chiaro: la Calabria cresce quando valorizza i suoi talenti e trasforma il sapere in bene comune.

Con gratitudine e ammirazione, come recita la dedica incisa sul premio, Belvedere Marittimo ha abbracciato uno dei suoi Ambasciatori di Eccellenza, celebrando non soltanto un uomo, ma una visione: quella di una Calabria “più consapevole, più libera, più grande”.