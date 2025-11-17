Il Progetto ITALIAE e il Comune di Lamezia Terme presentano la Web-App “Amministrazione Trasparente per il Cittadino”

Venerdì 21 novembre, alle ore 10:30, presso la Sala Consiliare “Mons. Luisi” di Lamezia Terme, il Progetto ITALIAE e il Comune di Lamezia Terme presenteranno al territorio la Web-App “Amministrazione Trasparente per il Cittadino (ATC)”, la nuova piattaforma digitale promossa dal Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie (DARA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dopo le tappe in Emilia-Romagna, Piemonte e Sardegna, il tour nazionale arriva in Calabria per illustrare uno strumento di modernizzazione e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione locale, che offre a cittadini, istituzioni e imprese l’accesso a circa 2 milioni di dati di oltre 8.350 enti pubblici, aggregando e presentando dati provenienti da Comuni, Regioni e Unioni di Comuni, analizzati secondo 25 indicatori suddivisi in quattro aree fondamentali – Bilancio, Personale, Servizi erogati e Patrimonio immobiliare.

Questo strumento nasce per rendere più trasparente il rapporto tra amministrazioni e comunità locali, facilitando la consultazione dei dati pubblici e promuovendo una cultura della partecipazione civica.

Tra gli ospiti dell’evento di presentazione: Mario Murone, Sindaco di Lamezia Terme, Roberto Cosentino, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta della Regione Calabria, Rosaria Succurro, Presidente Anci Calabria, Teresa Costa, Dirigente Servizio per la Modernizzazione Istituzionale e Organizzativa del sistema delle Autonomie, con la moderazione di Paola Caporossi, Esperta del Progetto ITALIAE e coordinatrice dell’Atelier Trasparenza, Anticorruzione e Performance, Giuseppe Cotroneo, Presidente di Confcommercio Lamezia Terme, Antonello Formica, Sindaco di Settingiano, Massimiliano Chiaravalloti, Sindaco di Satriano.

Con la tappa calabrese, il Progetto ITALIAE conferma il proprio impegno nel rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali e nel promuovere l’innovazione digitale come strumento di semplificazione, trasparenza e partecipazione civica.

L’appuntamento di Lamezia Terme rappresenta inoltre un’occasione di confronto diretto tra amministratori, istituzioni e cittadini, nel segno di una Pubblica Amministrazione sempre più aperta e vicina al territorio.