7 Aprile 2023

Il questore di Vibo Valentia emette 12 provvedimento di D.A.Spo

7 Aprile 2023 Graziano Tomarchio
polizia di stato - vibo valentia

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NEL QUADRO DELLE ATTIVITA’ FINALIZZATE A CONTRASTARE EPISODI DI VIOLENZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE, IL QUESTORE DI VIBO VALENTIA HA EMESSO 12 PROVVEDIMENTI D.A.S.P.O. A SEGUITO DI EPISODI DI VIOLENZA VEIRIFCATISI DURANTE DUE INCONTRI DI CALCIO.

NELLO SPECIFICO, DURANTE LA GARA A.G.S.D. SORIANO 2010 – COMPR. CAPO VATICANO, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 SVOLTASI LO SCORSO 24 GENNAIO 2023, A SEGUITO DI UNA DECISIONE DELL’ARBITRO, LO STESSO VENIVA AGGREDITO e COSTRETTO AD INTERROMPERE LA COMPETIZINE. NELL’OCCASIONE I PROVVEDIMENTI DASPO EMESSI PER LA DURATA DI ANNI 3 HANNO RIGUARDATO NR. 8 CALCIATORI DELLA A.G.S.D. SORIANO 2010 UNDER 19, CHE CON LA LORO CONDOTTA SI SONO RESI RESPONSABILI DI ATTI DI VIOLENZA E DI INTIMIDAZIONE NEI CONFRONTI DEL DIRETTORE DI GARA.

DURANTE LA GARA TRA LA CRISSENSE E IL REAL FABRIZIESE, VALEVOLE PER IL CAMPINATO DI TERZA CATEGORIA, SVOLTASI LO SCORSO 05 FEBBRAIO 2023, A SEGUITO DI UN PROVVEDIMENTO DELL’ARBITRO, SI VERIFICAVANO ATTI DI VIOLENZA CHE HANNO COINVOLTO CALCIATORI E DIRIGENTI, PER CUI L’ARBITRO, IMPOSSIBILITATO A RIPRENDERE LA GARA NE DECRETAVA LA FINE.  NELL’OCCASIONE I PROVVEDIMENTI DASPO EMESSI PER LA DURATA DI ANNI 3 HANNO RIGUARDATO NR. 2 CALCIATORI E NR. 1 DIRIGENTE DELLA CRISSENSE NONCHE’ NR.1 CALCIATORE DEL REAL FABRIZIESE.

I PROVVEDIMENTI DEL QUESTORE, SCATURITI A SEGUITO DI ACCERTAMENTI SVOLTI DALLA D.I.G.O.S., IN STRETTA COLLABORAZIONE CON LA DIVISIONE ANTICRIMINE DELLA QUESTURA, SONO STATI ADOTTATI ANCHE AL FINE DI SCONGIURARE IL PERPETRARSI DI ULTERIORI EPISODI DI VIOLENZA NELL’AMBITO DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE.

Graziano Tomarchio

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