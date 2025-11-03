Il questore di Vibo Valentia omaggia i caduti della polizia di stato

Nella ricorrenza dedicata al ricordo di coloro che hanno sacrificato la propria vita per il Paese, il Questore di Vibo Valentia, dott. Rodolfo Ruperti, ha reso omaggio ai caduti della Polizia di Stato depositando una corona di alloro al monumento a loro dedicato presso la Scuola Allievi Agenti di Vibo Valentia.

La cerimonia, caratterizzata da un momento di silenzio, ha testimoniato il ricordo delle donne e degli uomini della Polizia di Stato che, nell’adempimento del dovere, hanno perso la propria vita, quale esempio di dedizione e gratitudine per chi è stato al servizio della collettività.

Al termine della deposizione, si è tenuto un momento di preghiera, in memoria di tutti i defunti, officiato dal Cappellano della Questura, Don Maurizio Raniti, con la partecipazione del Direttore della Scuola di Polizia Dott. Pasquale Ciocca, dei rappresentanti dell’A.N.P.S., (Associazione Nazionale della Polizia di Stato), dei Funzionari, del personale della Questura, della Sezione Polizia Stradale, del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Centrale e della Scuola Allievi Agenti