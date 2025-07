Il Red Bull Summer Vibes Tour fa tappa in Calabria

Il Red Bull Summer Vibes Tour 2025 continua il suo viaggio tra le più affascinanti località della costa calabrese, attraversando lidi esclusivi, lounge bar sul mare e club che raccontano l’estate tra musica, drink e social vibes.

Da Amantea a Reggio Calabria, ogni tappa è pensata per offrire un’esperienza immersiva, dove musica, tramonti e cocktail si fondono in un rituale collettivo fatto di energia e leggerezza.

Dal 24 al 30 luglio 2025, il tour porterà il suo sound in location che si distinguono per stile, accoglienza e scenari mozzafiato: spazi sul mare curati nei dettagli, tra design ricercato, richiami mediterranei e atmosfere uniche.

Luoghi dove il giorno scivola dolcemente verso la notte, tra aperitivi vista mare, sorrisi e ritmi che accendono la spiaggia.

Red Bull Summer Vibes Tour è l’evento itinerante che porta dj set e atmosfere magiche tra le location più suggestive del centro e del sud Italia, con energia, musica e puro divertimento.

Più di 80 date tra luglio e settembre, per un’estate che non smette mai di brillare: il tour attraversa le mete più cool del centro e sud Italia, spiagge da cartolina, lidi iconici, beach bar da sogno e piazze tra Toscana, Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.

Il rito comincia al tramonto, con l’aperitivo in golden hour: il cielo si tinge d’oro, la brezza del mare si fa leggera, i calici si alzano e la musica inizia a vibrare nell’aria.

Il mood? Spensierato e super social. Volti nuovi, amici di sempre e uno special welcome drink per i primi arrivati.

E quando il sole scompare dietro l’orizzonte, la festa decolla: piedi nudi sulla sabbia, sound che fa muovere ogni parte del corpo, sorrisi che si moltiplicano sotto le stelle.

Protagonista on the road: la leggendaria Event Car Red Bull, con consolle integrata per DJ set a base di ambient, chillout e house.

Red Bull nel bicchiere e vibes sulla pelle: per chi ordina drink Red Bull e The ORGANICS by Red Bull, tattoo istantanei firmati Summer Vibes. Un dettaglio che fa la differenza, da indossare fino all’alba.

Red Bull Summer Vibes Tour: non è solo una notte, ma l’inizio di un’estate da raccontare!

Prossimi appuntamenti: