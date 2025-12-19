Il rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro Giovanni Cuda eletto nelle giunta delle conferenza dei rettori delle università italiane

L’assemblea della Crui ha eletto il rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, prof. Giovanni Cuda, nella Giunta della Conferenza dei Rettori delle Università italiane.

“È per me un onore e una grande responsabilità ha dichiarato il rettore Cuda entrare a far parte della Giunta della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane in un momento così importante per il futuro del nostro sistema accademico.

Ringrazio la presidente della Crui, Laura Ramaciotti, e l’assemblea tutta per la fiducia e accolgo con grande entusiasmo questo incarico con l’obiettivo di lavorare in sinergia con i colleghi eletti e quelli già in carica per rafforzare il ruolo della CRUI come interlocutore propositivo per lo sviluppo del Paese.