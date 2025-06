“Il richiamo della strada”: a Casali del Manco la straordinaria lezione di Michele Mele

di Nicoletta Toselli

Lunedì 30 giugno 2025, alle ore 18.00, la Biblioteca Comunale di Casali del Manco (località Spezzano Piccolo) ospiterà la presentazione del libro Il richiamo della strada di Michele Mele. Una narrazione intensa, che attraversa i secoli per riportare alla luce l’incredibile vicenda di John Metcalf (1717–1810), primo ingegnere stradale professionista, cieco sin dall’infanzia, capace di progettare e costruire centinaia di chilometri di strade ancora oggi in uso in Inghilterra.

Il volume, pubblicato da Edizioni Efesto, è il secondo lavoro letterario di Mele, matematico ipovedente, ricercatore presso l’Università del Sannio e specializzato in Ottimizzazione Combinatoria. Figura poliedrica e attivista instancabile, Mele è impegnato in progetti di accessibilità scientifica come Science in Braille, promosso dall’ONU, e coordina iniziative per il Touring Club Italiano. Per il suo impegno è stato insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Dopo il successo del suo primo libro, L’universo tra le dita, torna a raccontare – con rigore, passione e una profonda attenzione per il tema dell’inclusione – una figura dimenticata ma rivoluzionaria. La vita di John Metcalf, passata dalla musica all’ingegneria, è il simbolo di una determinazione senza limiti, un invito a superare stereotipi e barriere mentali, dimostrando che le disabilità visive non rappresentano un ostacolo ma una diversa modalità di percepire e trasformare il mondo.

L’evento sarà introdotto dai saluti della sindaca di Casali del Manco, Francesca Pisani, e vedrà il coinvolgimento di numerosi rappresentanti del mondo scolastico: Loredana Giannicola, dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale di Cosenza; Assunta Morrone (IC “Mendicino”); Loredana Lamacchia (IC “Alighieri-Bandiera”); Andrea Codispoti (IC “Casali del Manco–Pietrafitta”). Interverrà anche Elvira Servidio, docente di sostegno e coordinatrice del progetto “Mettiamoci in gioco”, portando una riflessione sul valore educativo dell’inclusione.

A moderare il dibattito sarà Anna Maria Ventura, già docente di lettere classiche nei licei.

Un appuntamento che intreccia divulgazione scientifica, letteratura, memoria storica e impegno civile, e che si propone di lasciare un segno, soprattutto nelle nuove generazioni, chiamate a riconoscere la ricchezza della diversità e il valore della resilienza.