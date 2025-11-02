Il ricordo di Aldo Polisena di “Alioscia” nel suo secondo saggio.

Gioia Tauro, 2 novembre 2025 – Giovedì 6 novembre, presso la sala “Le Cisterne” di Gioia Tauro, sarà presentato il secondo saggio di Aldo Polisena in ricordo di Franco Sergio, meglio conosciuto come “Alioscia”. Un testo interamente dedicato alla figura di un giovane partigiano calabrese fucilato dai naziascisti il 14 febbraio del 1945.

L’evento vedra’ presente una delegazione dei familiari di Sergio, aderenti all’Associazione “Alioscia” (di cui Polisena è presidente),assieme ad una delegazione dell’Associazione venticinqueaprile A.M.P.A (Associazione Meridionale Partigiani Antifascisti ) con sede in Reggio Calabria e i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Gioia Tauro guidata dal Sindaco Dott.ssa Simona Scarcella e dell’Assessore alla cultura Dottoressa Domenica Speranza.

Per non dimenticare e in memoria di chi ha sacrificato la propria vita per la libertà, in occasione del 80 anno dalla morte, Franco Sergio, conosciuto con il nome di battaglia di Alioscia, sarà commemorato nella città di GIOIA TAURO.

Una storia che colpisce, quella di un giovane meridionale, animato dagli ideali verso la patria e che decide di partire volontario per una guerra assurda e che ben presto segnerà il destino di Franco Sergio.

Il giovane maropatese ben presto dovrà fare una scelta drammatica e cioè di rifiutare la camicia nera del Regime fascista di Salò e aderire alle formazioni partigiane delle Langhe del Cunese impegnate a contrastare l’invasione nazista dell’Italia.

Un giovane Partigiano che affrontò la morte rifiutando di tradire i suoi compagni. Franco Sergio nato e cresciuto a Cinquefrondi il 25 Dicembre del 1919,rimasto orfano a due anni ,per la scomparsa prematura della madre, si trasferì successivamente a Maropati dove il padre ,si era risposato, e da qui partirà volontario verso Casale Monferrato.

Con l’entrata in guerra dell’ Italia, nel 1940,Sergio fu inviato in Libia dove si distinse per atti di eroismo.

Dopo l’8 settembre del 1943, Franco Sergio si trovò a decidere se aderire all’esercito della Repubblica di Salò, costituita da Benito Mussolini,con il tentavo di salvare il fascismo o ritornare a casa, oppure aderire alle formazioni partigiane che operavano in Piemonte.

Franco fece la scelta più difficile e più pericolosa e entrò a far parte della VI Brigata Garibaldi con il nome di battaglia di “Alioscia”.

Combattè con i Partigiani per oltre un anno svolgendo compiti abbastanza pericolosi, come quello di staffetta partigiana assiema a Tersilla Fenoglio, la partigiana “Trottolina”.

Ad inizio 1945 mentre infuriava la battaglia nelle Langhe, tra i Partigiani i nazifascisti in ritirata e prima dell’insurrezione del 25 Aprile, Alioscia fu arrestato, il 13 febbraio mentre si recava, armato , ad una riunione di Partigiani nei pressi del piccolo paese di Serravalle Langhe.

Fu condotto presso il Municipio dove fu torturato dai fascisti con il tentativo di estorcere i nomi e le località di riunione dei Partigiani.

Al netto rifiuto del giovane partigiano di parlare ,il 14 febbraio fu fucilato davanti al cimitero del paese.

Dal 1981 i resti di “Alioscia” giacciono nel cimitero di Maropati in un posto denominato “Memoria degli eroi” dove giacciono i resti degli scrittori Fortunato Seminara, Antonio Piromalli e Rosario Belcaro.