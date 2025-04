Il “Ritorno a casa” di Tramontana protagonista in biblioteca

Racconti che si intrecciano alla grande Storia, mostrando il volto di una terra impegnata a fare i conti con il suo passato. E, ancora, i grandi avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale coniugati nell’esperienza di uomini e donne della Calabria profonda, protagonisti involontari di una narrazione d’improvviso fondamentale.

Questi alcuni dei temi affrontati dal romanzo storico “Ritorno a Casa” di Antonino Tramontana, opera di impronta neorealista dedicata ad una pagina drammatica e tutta italiana della Seconda Guerra Mondiale.

Il libro è stato presentato giovedì scorso nella sala “Antonio Orlando” della Biblioteca comunale “Vincenzo De Cristo” nell’ambito dei caffè letterari “Letture a sorsi” organizzati e promossi dall’Amministrazione comunale di Cittanova in collaborazione con i volontari del Servizio Civile Universale.

L’appuntamento, inserito nel programma nazionale “Il Maggio del Libri 2025” e momento d’esordio per il Patto Locale per la Lettura, ha visto il contributo importante dell’Associazione Culturale “Cittanova Radici”.

Presenti all’evento anche il Sindaco di Cittanova avv. Domenico Antico, l’Assessore alla Cultura avv. Rita Morano, la Presidente dell’Associazione Culturale “Cittanova Radici” dott.ssa Domenica Sorrenti.

Ha dialogato con l’autore il Presidente del Consiglio comunale dott. Francesco Rao: un’analisi della trama e dei personaggi, nel continuo rimando tra vicende e luoghi di una terra straordinaria. Un libro come pietra d’inciampo per una riflessione storica assolutamente attuale e, ancora, come strumento mirabile di doverosa memoria.

Suggestivi e molto apprezzati gli intermezzi musicali curati dallo stesso Antonino Tramontana e da Maria Tramontana.

Emozionante la lettura di alcuni brani del libro da parte di Alessandra Politanò, studentessa della Scuola di Recitazione della Calabria.

Nel complesso, un pomeriggio bello e intenso che ha ribadito la centralità della Biblioteca comunale “Vincenzo De Cristo” di Cittanova per le attività culturali sul territorio.