Il ritorno del vittoriano solitario: a Sibari, tra memoria e modernità

di Nicoletta Toselli

Un viaggio nella memoria, nella parola e nel paesaggio del Sud. È quello che si rinnoverà giovedì 23 ottobre, alle 17.30, al Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide, per una nuova tappa de I giovedì del Direttore, rassegna ideata e guidata da Filippo Demma, direttore dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari.

Protagonista dell’incontro, intitolato “La nostalgia di Teocrito e il Sud di un Vittoriano”, sarà George Gissing, scrittore inglese dell’età vittoriana che tra il 1897 e il 1898 attraversò la Calabria inseguendo un sogno classico, alla ricerca delle tracce di un’antichità scomparsa e, insieme, della propria interiorità. Come sottolinea Mauro F. Minervino, la sua voce «aiuta a comprendere il fascino della storia e a restituire nuova luce al passato e al presente» dei luoghi visitati.

Un Grand Tour “ultimo” e malinconico, oggi restituito nel volume “Verso il mar Ionio. Un vittoriano al Sud” (Exòrma Edizioni), tradotto e curato da Mauro F. Minervino. A introdurre e moderare l’incontro sarà Luigi Cristaldi.

Sarà una conversazione che intreccia letteratura, archeologia e visione. L’eco di Gissing tornerà a vibrare proprio nel cuore della Sibaritide, tra gli spazi in cui la storia affonda le sue radici più profonde — dove gli archeologi collocano l’antica agorà di Sybaris, città achea fondata oltre 2.700 anni fa. Ogni strato di questa terra, dove convivono le memorie di Sybaris, Thurii e Copiae, parla di civiltà, splendore e distruzione: un patrimonio che ancora oggi chiede di essere ascoltato e interpretato.

Nel racconto del “vittoriano solitario”, che giunse a Sibari quando le rovine erano ancora invisibili e sommerse dalle paludi del Crati, si ritrova la forza poetica della conoscenza, il desiderio di vedere oltre la materia, di scorgere — tra rovine e silenzi — l’anima viva della storia.

Gissing, osservatore inquieto e appassionato, ci riconsegna un Sud che non è solo geografia o nostalgia, ma un luogo dello spirito, un laboratorio di identità e memoria. Come scrive Minervino, la sua voce «aiuta a comprendere il fascino della storia e a restituire nuova luce al passato e al presente di questi luoghi».

Ed è forse proprio in questo sguardo che si specchia la nostra contemporaneità: nel bisogno di riscoprire senso, misura e bellezza in un mondo che corre, dimenticando spesso le proprie radici.

Chissà — se potesse tornare domani a Sibari — il vittoriano solitario brinderebbe ancora al tramonto con un calice di moscato di Saracena, “in tutto degno delle delizie dell’antica Sibari”. Un gesto lieve e simbolico, che suggellerebbe l’incontro tra passato e presente, tra la parola e la terra, tra la storia e chi ancora oggi cerca di ascoltarne il respiro.