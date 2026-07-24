Il S.A.P. di Crotone esprime il proprio plauso agli operatori della Polizia di Stato per il ritrovamento di un anziano paziente scomparso dall’ospedale

La Segreteria Provinciale del S.A.P. – Sindacato Autonomo di Polizia di Crotone** esprime il proprio vivo apprezzamento agli operatori della Polizia di Stato che, nella mattinata del 23 luglio 2026, con professionalità, spirito di iniziativa e profondo senso del dovere, hanno consentito il ritrovamento di un anziano paziente, in evidente stato di disorientamento e debilitazione, allontanatosi dal reparto di Geriatria del nosocomio cittadino nella serata del 22 luglio 2026.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, anziano e con un quadro clinico particolarmente delicato, si era allontanato dal reparto intorno alle ore 22.30, facendo immediatamente scattare le ricerche.

Nella mattinata successiva, gli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, in attesa dell’acquisizione e dell’analisi delle immagini dell’impianto di videosorveglianza, sono stati contattati dal personale del Posto di Polizia dell’ospedale.

Gli operatori hanno quindi deciso di estendere le verifiche anche ai locali sotterranei del presidio ospedaliero, dove, all’interno di una stanza buia con la porta chiusa, hanno individuato l’anziano.

L’uomo, visibilmente provato, disorientato e debilitato, ha riferito di essersi disteso in attesa che qualcuno lo trovasse.

Dopo il ritrovamento è stato immediatamente affidato alle cure del personale sanitario del Pronto Soccorso per gli accertamenti e l’assistenza necessari.

L’episodio dimostra ancora una volta quanto siano determinanti l’intuito investigativo, la prontezza operativa e la sinergia tra il personale della Polizia di Stato e gli operatori del Posto di Polizia presso il nosocomio.

La tempestività dell’intervento ha consentito di scongiurare conseguenze ben più gravi per una persona particolarmente vulnerabile.

La Segreteria Provinciale del S.A.P. di Crotone rivolge il proprio sentito ringraziamento agli operatori intervenuti, il cui quotidiano impegno, spesso svolto lontano dai riflettori, rappresenta un esempio concreto di vicinanza ai cittadini e di autentico servizio alla collettività.