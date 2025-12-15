Il saggio storico “Re Italo e il Regno dei Morgeti” di Vincenzo Guerrisi sarà presentato a Palmi

Vincenzo Guerrisi di Polistena, presidente dell’Associazione culturale Domenico Rocco Guerrisi, studioso e ricercatore, dopo la Monografia da “Altanum a Polistena territorio dei degli Italo- Morgeti” ha pubblicato per la Book-Sprint Edizioni, il volume Re Italo e il Regno dei Morgeti.

Papa Sant’Eusebio di Altanum, gli Altavilla della Piana di San Martino alla Sicilia ai Cavalieri Templari”.

Un lavoro di 10 anni fatto di ricerche e studi che mette in ordine le poche notizie a disposizione e che riprende studi e informazioni degli studiosi di storia e che ci accompagna in un viaggio tra i popoli che conquistarono l’Italia: gli Enotri, gli Itali, i Franchi, i siculi, i Sanniti, i Sabini, i Lucani, i Bruzi, gli Etruschi, i Fenici, i Liguri, i Veneti, i Romani, i Franchi, i Longobardi finendo ai Normanni.

La figura centrale del libro di Guerrisi è rappresentata da questo personaggio che era Re Italo, il quale trasformò il popolo degli Enotri, che erano nomadi, in contadini e bravi agricoltori.

Re Italo, da cui prese i natali L’Italia, edificò un Regno, il cui centro era Morgezia e che abbracciava un vasto territorio calabrese fino alla Sicilia dove sorgerà una città che si chiamerà Morgantina tra il 1250 e il 1184 a. C.

Il volume si distingue per l’attenzione riservata a figure storiche, castelli, Chiese, famiglie come quella degli Altavilla, d’Angiò e molte altre.

Un’altra figura centrale del libro di Vincenzo Guerrisi è quella Papa Eusebio (240-309 D.C.) che nasce come Sant’Eusebio da Casignano (Altanum-Casignano) città vescovile non lontana da San Giorgio Morgeto, che divenne il 31° Vescovo di Roma e il suo Pontificato si snoda durante l’impero di Massenzio.

Un lavoro arricchito di tanti documenti storici e che ci fa capire come nella storia, il Sud e la Piana hanno ricoperto un grande ruolo nel destino del popolo Italico.

Potremmo dire che il lavoro di Guerrisi ci dimostra come la Storia si faceva al Sud.

Giovedì 18 Dicembre, alle ore 11.00 il saggio storico di Vincenzo Guerrisi sarà presentato a Palmi presso la Casa della Cultura “Leonida Repaci”.