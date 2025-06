Il saluto del consiglio regionale al presidente dell’Albania in Calabria

Prima di avviare la disamina dei punti all’ordine del giorno della seduta odierna, il presidente Filippo Mancuso ha rivolto i saluti del Consiglio regionale al presidente della Repubblica di Albania, S.E. Gen. Bajram Begaj in visita ufficiale in Calabria.

“Rinnoviamo ha detto la disponibilità a proseguire nelle relazioni di amicizia con il popolo albanese.

Le comunità arbëreshe, presenti in tantissimi Comuni, per rilevanza numerica ma soprattutto per l’importanza storico-culturale, rendono la Calabria la regione italiana più rappresentativa della minoranza arbëreshe.

Queste comunità originarie dell’Albania e della Grecia, che giunsero in Calabria a seguito di diverse ondate migratorie tra il XV ed il XVIII secolo per sfuggire all’invasione ottomana, oggi rappresentano un felice esempio di integrazione, proprio grazie al rapporto dialettico tra identità e alterità che i discendenti hanno saputo tramandare”.