Il Sap Crotone esprime il suo elogio alla squadra mobile di Crotone per l’operazione undercover

La Segreteria Provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) esprime il proprio apprezzamento per la straordinaria operazione di polizia giudiziaria condotta dalla Squadra Mobile di Crotone che ha portato all’arresto di un appartenente alla Polizia Penitenziaria, gravemente indiziato di molteplici reati, tra i quali spiccano la corruzione e la rivelazione di segreti d’ufficio.

L’attività investigativa posta in essere rappresenta un encomiabile risultato sia a livello territoriale che nazionale, trattandosi per quanto noto del primo caso in Italia di operazione undercover applicata nei confronti di un appartenente alle Forze dell’Ordine, condotta secondo le procedure e i protocolli anticorruzione previsti dalla Legge n. 3/2019 (“cd. Legge Spazzacorrotti”).

«Questa operazione, dichiara il Segretario Aggiunto SAP, Francesco ZANNINO, evidenzia l’elevato livello di professionalità, competenza e senso dello Stato degli operatori della Polizia di Stato e dimostra come l’utilizzo di strumenti investigativi moderni sia fondamentale per contrastare efficacemente i fenomeni corruttivi, anche quando riguardano appartenenti alle stesse istituzioni».

Il Sindacato Autonomo di Polizia rinnova il proprio sostegno a tutte le donne e gli uomini impegnati quotidianamente nel servizio alla collettività.