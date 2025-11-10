Il SAP elogia gli operatori della Polizia di Stato per l’intervento nel quartiere Tufolo–Farina

La Segreteria Provinciale del SAP di Crotone esprime il proprio apprezzamento per l’operato delle donne e degli uomini della Polizia di Stato che, nella serata dell’8 novembre, sono intervenuti con prontezza nel quartiere Tufolo–Farina a seguito di una sparatoria.

Grazie alla professionalità degli operatori della Squadra Mobile, delle Volanti e della Polizia Scientifica, e al coordinamento dei funzionari della Questura sotto la direzione del Questore Renato Panvino, è stato possibile gestire l’intervento con tempestività ed efficacia, finalizzando un’importante attività investigativa che ha condotto anche all’arresto di un uomo trovato in possesso di oltre tre chilogrammi di hashish.

L’episodio conferma la competenza e la dedizione con cui la Polizia di Stato opera quotidianamente sul territorio, garantendo sicurezza e legalità con grande senso del dovere e professionalità.

“Desidero esprimere un sincero ringraziamento a tutti i colleghi coinvolti nell’operazione,” dichiara Eugenio Lucente, Segretario Provinciale Generale del SAP di Crotone. “il loro intervento dimostra, ancora una volta, la capacità della Polizia di Stato di rispondere con prontezza e senso di responsabilità anche nelle situazioni più delicate.

È un segnale forte della presenza dello Stato e dell’impegno quotidiano delle donne e degli uomini in divisa al servizio della comunità.”

Il SAP, come sempre, sottolinea e sostiene, con immenso piacere, lo straordinario valore e competenza dei colleghi che hanno partecipato alla brillante operazione, riconoscendo l’impegno costante e la capacità di agire sinergicamente per garantire l’ordine e la legalità sul territorio.